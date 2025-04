Silviu Predoiu, la dezbatere: Și se spune că sunt singurul securist de aici...

„Și se spune că sunt singurul securist de aici…”, spune Silviu Predoiu, după ce, între contracandidații de la prezidențiale, a avut un schimb prelungit de replici.

„Dvs știți mai bine, că ați avut acces la… Dar aveți voie să vorbiți despre asta?”, a spus moderatorul TVR.

Întrebat dacă ar fi de acord, ca președinte, ca americanii să aducă în România arme tactice nucleare, el afirmă că ar vota împotrivă în CSAT.

„Există aliați care solicită în prezent să fie, da, detașate pe teritoriul armei tactice nucleare. Poziția mea ar fi reținută. Poziția mea. Decizia ar trebui să fie luată în CAST. Dar poziția mea, în CAST, unde președintele are un singur vot, care este egal cu oricărui alt membru din CSAT, ar fi împotrivă. Mi se pare că nu aceasta este calea pentru a ne asigura stabilitatea și siguranța. Vedem că state mari puteri nucleare, cu peste 6.000 de ogive, sunt amenințate în permanență în diferite feluri, nu că ne-ar merita. Cu ce ne-ar ajuta în acest moment arme nucleare? Ne-ar transforma într-o cintă suplimentară. Nu cred că ar fi o garanție de securitate. Garanția de securitate o ar printe forțele armate ale României”, încheie Predoiu.