Prima pagină » Politic » Simion, ţinta unor ameninţări după participarea la un festival pentru „libertatea de exprimare”

Simion, ţinta unor ameninţări după participarea la un festival pentru „libertatea de exprimare”

George Simion, președintele AUR, a fost vizat de amenințări pe rețelele de socializare după participarea la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra. Partidul său a depus plângere penală și cere autorităților să ancheteze apelurile la violență împotriva liderului.
Simion, ţinta unor ameninţări după participarea la un festival pentru „libertatea de exprimare”
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
15 sept. 2025, 18:57, Politic

Președintele AUR, George Simion, a fost ținta unui val de mesaje amenințătoare pe rețelele de socializare după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra.

În mesajele apărute online, unii utilizatori au cerut eliminarea fizică a liderului AUR, comparându-l cu activistul american Charlie Kirk, recent ucis.

„Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una. Suntem în fața unui război spiritual: binele contra răului, libertatea contra tăcerii impuse prin frică”, potrivit comunicatului de presă al AUR.

Formațiunea condusă de Simion a depus plângere penală împotriva celor care au incitat la ură și violență și solicită autorităților să ancheteze aceste amenințări.

AUR susține că nu va accepta ca România să devină un spațiu în care libertatea de exprimare se plătește cu viața.