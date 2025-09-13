George Simion a participat la protestul anti-imigrație din Londra: „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni”

„Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

Simion a ținut un discurs în care a vorbit despre libertate, democrație și despre situația politică din România.

„Suntem cu toții aici pentru a apăra libertatea și democrația. Și suntem alături de președintele Donald Trump și de Statele Unite ale Americii. În întreaga Europă, dictatura este impusă de Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen. Trebuie să ne apărăm drepturile, patria, credința și familiile noastre, copiii noștri și viitorul civilizației noastre”, a spus George Simion la Londra, potrivit Gândul.

În discursul său din capitala Marii Britanii, liderul AUR a vorbit și despre anularea alegerilor prezidențiale din România, din decembrie 2024.

„Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și toți birocrații Uniunii Europene s-au amestecat în alegerile noastre și au anulat procesul electoral. De aceea sunt aici în semn de solidaritate cu marii patrioți britanici pentru a face Marea Britanie din nou măreață, pentru a face Europa din nou măreață”.

Marșul „Unite the Kingdom”, organizat de activistul anti-imigrație Tommy Robinson, a adunat peste 100.000 de participanți în centrul Londrei, potrivit poliției.

În prima parte a zilei atmosfera a fost pașnică, însă ulterior au izbucnit incidente. Poliția a transmis că ofițerii s-au confruntat cu „violență inacceptabilă”.

Nouă persoane au fost arestate, dar autoritățile avertizează că numărul ar putea crește. Pentru menținerea ordinii au fost mobilizați aproximativ 1.600 de polițiști, dintre care 500 din afara Londrei.

În paralel, la doar câteva străzi distanță, aproximativ 5.000 de persoane au luat parte la o contra-manifestație organizată de mișcarea „Stand Up To Racism”.