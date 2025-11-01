Reacția lui Virgil Popescu după ce George Simion a spus că a primit amenințări cu moartea: „Simioane, unde ți-a pierit curajul? Când m-ai agresat în Parlament, nu ți-a fost teamă”

Într-o postare pe Facebook, Virgil Popescu i-a reproșat lui George Simion că joacă „rolul victimei”, după ce liderul AUR a cerut protecția SPP.

„Simioane, unde ți-a pierit curajul? Când m-ai agresat în Parlament și ai intrat cu forța în Ministerul Energiei, nu ți-a fost teamă. Când ai ajuns la Severin și ai urlat că vii peste mine acasă, erai mare viteaz. Când veneam de la nunta fiicei mele și mi-ai făcut scandal în aeroportul din Viena, nu ți-a fost jenă. Țipai, împingeai și pozai în «vocea poporului». Astăzi, ceri protecția statului, invoci «amenințări cu moartea» și te plângi că ești discriminat”, a scris Virgil Popescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Energiei a mai afirmat că liderul AUR „a cultivat tensiunea” și că „ura se întoarce”

„Situația ta e un paradox perfect: agresorul strigă «agresorii». După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce. Ceea ce ți se întâmplă e o consecință directă a propriei tale politici – o profeție autoîmplinită. Când erai «bun», Simioane? Când loveai și amenințai, iar susținătorii tăi trimiteau mesaje de moarte familiei mele? Sau acum, când vrei să te ascunzi în spatele SPP-ului și joci rolul victimei?”, a adăugat Virgil Popescu.

Simion cere protecția SPP

Postarea vine după ce George Simion a declarat că a primit amenințări cu moartea, în urma vandalizării sediului central al AUR.

„După moartea lui Charlie Kirk, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu. De 45 de zile am făcut plângere la poliție, n-a fost audiat nimeni (…) Nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă”, a declarat George Simion.

În februarie 2022, în timpul unei moțiuni simple în Parlament, George Simion l-a bruscat pe Virgil Popescu, care era atunci ministrul Energiei. Incidentul a dus la suspendarea ședinței.