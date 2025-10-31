Prima pagină » Politic » Sediul central al partidului AUR, vandalizat. Ce spun reprezentanții partidului

Sediul central al partidului AUR, vandalizat. Ce spun reprezentanții partidului

Sediul din București al partidului AUR a fost vandalizat în noaptea de miercuri spre joi. Pe pereții gardului au apărut mai multe mesaje agresive scrise cu graffiti, relatează Gândul.
Sursă foto: captură video Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor
Daiana Rob
31 oct. 2025, 14:11, Politic

Pe pereții gardului care înconjoară sediul central AUR au apărut mesaje precum „ANTIFA”, „F**K FASCISTS” sau „MAI BINE MORT DECÂT FASCIST”. Mesajele agresive au fost scrise cu graffiti de culoare neagră și roșie, fiind însoțite și de tag-uri precum simbolul anarhiei.

Reprezentanții AUR au comentat incidentul. Potrivit lor, astfel de fapte „nu sunt acte de curaj, ci infracțiuni”.

„Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, au transmis reprezentanții AUR pe Facebook.

 