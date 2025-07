Sindicatul Guvernului atacă dur măsurile anunțate de Ilie Bolojan: Premierul „killer”-ește din nou

„Premierul „killer”-ește din nou: un val de măsuri abuzive care ignoră realitatea și dorința cetățenilor. Conferința de presă susținută astăzi, la ora 17:00, de premierul României, Ilie-Gavril Bolojan, marchează un nou episod de dispreț față de nevoile și drepturile oamenilor. Măsurile anunțate nu sunt doar profund greșite, ci autoritare, cinice și complet rupte de realitate. Premierul României continuă să confunde disciplina bugetară cu dictatura administrativă. În loc să vină cu soluții reale, ancorate în nevoile comunității, a ales din nou calea tăierilor oarbe, a austerității mascate și a deciziilor luate fără consultare publică. Această atitudine de a devenit marca aroganței administrative. Fie că e vorba despre restrângerea unor servicii publice, disponibilizări ascunse sub „optimizare” sau alocări bugetare netransparente, toate deciziile prezentate astăzi sunt un atac frontal la adresa fiecărui cetățean, transmite sindicatul.

Conform acestuia,Guvernul Bolojan riscă să transforme modernizarea statului într-un experiment social periculos, cu funcționari demotivați și cetățeni împovărați fiscal: „Statul trebuie să elaboreze și să implementeze o reformă în serviciul oamenilor, nu să ceară sacrificii sociale pentru delapidarea bugetului național cu 65 de miliarde de lei, într-un an electoral. Partidul domniei-sale a fost la guvernare și a fost un complice tăcut la acest dezmăț pe bani publici”.

„Ce este și mai grav, mai trist decât ceea ce ne-a anunțat premierul României este faptul că nimeni nu ne poate răspunde la următoarele întrebări:

– De ce nu vedem reduceri de indemnizații pentru membrii tuturor consiliilor de adminsitrație din companiile/ întreprinderile de stat, naționale sau locale?

– De ce nu vedem în acest pachet masura reducerii numărului de membri din consiliile de adminsitrație din companiile/ întreprinderile de stat, naționale sau locale?

– De ce avem încă pensii speciale?

– De ce nu se respectă rezultatul referendumului național privind numărul de parlamentari?

– De ce nu se reduc indemnizațiile parlamentarilor?

– De ce la Guvernul României un demnitar încă cheltuie lunar între 21.000 lei și 30.000 lei pentru a se deplasa (mașină, șofer, combustibil)?

– De ce unii angajați detașati, transferați, angajați la stat pot cumula pensia cu salariul?

– De ce consideră premierul României că pachetul nostru salarial nu este construit legal și îl diminuează după pofta inimii în timp ce declară public că indemnizațiile pentru judecătorii CCR care se pensionează sunt legale? De ce dubla măsură?

– De ce premierul României nu se atinge de nababii administrației publice care au salarii sau indemnizații lunare astronomice (de exemplu: Traian Preoteasa, Director General CFR Călători.: ~11 000 €, Traian Halalai, Președinte EximBank: ~30 500 €, Marius Dan Șiulescu, Director General Romsilva: ~8 900 €, Bogdan Neacșu, Director General CEC Bank: ~27 000 €, Daniel Istrate, Director STB București: ~12 000 €, Director la Salrom: ~8 750 €, Șefa CNI: ~14 200 € etc.)”, arată sindicatul.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului este de părere că România nu are nevoie de dictat, ci de soluții: „România nu mai are nevoie de reforme mimate și de ipocrizie instituționalizată. Adevărata modernizare a statului nu se face cu pumnul în masă și cu o sabie a tăierilor fluturată haotic peste oameni cinstiți, ci cu responsabilitate, echitate și respect pentru contribuabilii și angajații onești. Nicio guvernare nu are legitimitatea morală să ceară sacrificii în timp ce refuză să-și sacrifice propriile privilegii. Atât timp cât luxul din vârful aparatului de stat rămâne neatins, iar cei care au contribuit la dezastrul bugetar sunt protejați, niciun român nu trebuie să accepte aceste măsuri. România nu este o organizație cu acționari invizibili, ci o democrație, iar într-o democrație, guvernul nu impune, ci servește”.