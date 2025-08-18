Un nou mesaj de la Trump: am rezolvat 6 războaie în 6 luni, sunt aici să-l opresc pe cel din Ucraina

Mesajul a fost trimis luni tot pe rețeaua de socializare Truth Social. Donald Trump i-a criticat pe cei care pun sub semnul întrebării capacitatea sa de a rezolva criza ucraineană.

„Am rezolvat 6 războaie în 6 luni, unul dintre ele un posibil dezastru nuclear, și totuși trebuie să citesc și să ascult Wall Street Journal și mulți alții care chiar habar n-au, spunându-mi tot ce greșesc în legătură cu dezastrul Rusia/Ucraina, care este războiul somnorosului Joe Biden, nu al meu. Sunt aici doar să-l opresc, nu să-l continui. Nu s-ar fi întâmplat NICIODATĂ dacă aș fi fost președinte. Știu exact ce fac și nu am nevoie de sfatul oamenilor care au lucrat la toate aceste conflicte ani de zile și nu au fost niciodată capabili să facă nimic pentru a le opri. Sunt oameni „PROȘTI”, fără bun simț, inteligență sau înțelegere, și nu fac decât să facă actualul dezastru R/U mai dificil de REPARAT. În ciuda tuturor criticilor mei superficiali și foarte geloși, voi reuși – întotdeauna o fac!!!”, a transmis Donald Trump.

Anterior, Donald Trump a scris un mesaj despre importanța zilei.

„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a scris liderul SUA.

Președintele american Donald Trump îl va primi luni, la Casa Albă, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Apoi, Trump se va întâlni tot la Casa Albă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.