Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României. Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump

Diplomații europeni, pregătiți pentru o posibilă întâlnire între Trump, Zelenski și Putin

Statele Unite au cerut partenerilor europeni să fie gata pentru o întâlnire trilaterală între Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, care ar putea avea loc săptămâna aceasta în Europa, dacă nu intervin schimbări de ultim moment.

Diplomații europeni au fost avertizați să se pregătească pentru o întâlnire istorică între fostul președinte american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, potrivit unor surse citate de Sky News.

Întâlnirea ar putea avea loc în Europa la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de rezultatul discuțiilor de astăzi.

Keir Starmer, înaintea întâlnirii Trump-Zelenski: Toată lumea vrea să se încheie

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni. În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj, scrie BBC.

Premierul Keir Starmer urmează să ajungă la Washington DC la ora 10:10 EST (17:10 ora României), potrivit Downing Street.

Într-un videoclip postat pe X din avion, Starmer afirmă că „toată lumea vrea ca acest lucru să se încheie, nu în ultimul rând ucrainenii”.

Zelenski: Putin compromite eforturile diplomatice în urma atacului asupra regiunii Zaporojie

Trei oameni au fost uciși și alți 23 răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, Ivan Fedorov, potrivit The Kyiv Independent.

Atacul a lovit o unitate industrială, distrugând clădiri și afectând zone rezidențiale din apropiere, potrivit Procuraturii Regionale.

„Putin va ucide demonstrativ pentru a continua să pună presiune pe Ucraina și pe Europa și pentru a compromite eforturile diplomatice”, a adăugat Zelenski.

Rusia vrea capitularea Ucrainei, nu pacea, spune Macron, înaintea discuțiilor cu Trump

Emmanuel Macron a declarat, duminică, după o reuniune a Coaliției de Voință, că Rusia propune, prin planurile sale de pace, capitularea Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

„Nu cred că Putin vrea pace”, le-a spus Macron jurnaliștilor după ce a co-prezidat întâlnirea alături de premierul britanic Keir Starmer. „Cred că el vrea capitularea Ucrainei.”

Macron urmează să se întâlnească, luni, cu președintele american Donald Trump, împreună cu președintele Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, după ce discuțiile dintre Trump și Putin din Alaska nu au dus la niciun progres.

Trump, presiune pe Zelenski: Poate pune capăt războiului „aproape imediat”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înainte de întâlnirea de luni: „Poate pune capăt războiului aproape imediat”.

Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni în Washington DC, acolo unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru negocieri privind încheierea războiului. Zelenski va fi însoțit de câțiva lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump

Într-un context diplomatic de maximă tensiune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Casa Albă pentru o întâlnire crucială cu Donald Trump, scrie The Guardian. Miza discuțiilor este identificarea unei soluții pentru încetarea războiului, însă viziunile celor două părți par fundamental opuse, creând o divergență majoră între Statele Unite și aliații săi europeni.