Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump. La ce oră se vor întâlni cei doi lideri

Într-un mesaj postat pe platforma X, Zelenski a anunțat că a ajuns în Washington, iar în cursul zilei de astăzi va avea discuții cu Donald Trump.

„Am ajuns deja la Washington. (…) Îi sunt recunoscător președintelui SUA pentru invitație. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă. Nu aşa cum a fost acum câţiva ani, când Ucraina a fost forţată să renunţe la Crimeea şi la o parte din estul ţării noastre – o parte din Donbas – iar Putin a folosit pur şi simplu acest lucru ca trambulină pentru un nou atac. Sau când Ucraina a primit aşa-numitele „garanţii de securitate” în 1994, care nu au funcţionat. Desigur, Crimeea nu ar fi trebuit cedată atunci, la fel cum ucrainenii nu au cedat Kievul, Odesa sau Harkiv după 2022”, a fost mesajul publicat de Zelenski pe X.

I have already arrived in Washington, tomorrow I am meeting with President Trump. Tomorrow we are also speaking with European leaders. I am grateful to @POTUS for the invitation. We all share a strong desire to end this war quickly and reliably. And peace must be lasting. Not… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Rusia trebuie să încheie războiul pe care tot ea l-a început

Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător că va primi garanții de securitate și a mulțumit atât poporului american, dar și aliaților pentru sprijinul oferit până în prezent.

„Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început. Și sper că forța noastră comună cu America, cu prietenii noștri europeni, va forța Rusia să încheie o pace reală”, a mai spus Zelenski.

Întâlnire cu mize mari

Întâlnirea de astăzi este una cu mize mari, în contextul în care aceasta are loc la 3 zile după ce Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska. În plus, este pentru prima dată când liderul de la Casa Albă îi primește pe liderii europeni și pe președintele ucrainean într-o astfel de formulă.

„Mâine (astăzi – n.r.) va fi o zi importantă la Casa Albă. Niciodată nu au fost atât de mulţi lideri europeni în acelaşi timp. Este o mare onoare pentru mine să îi primesc!”, a scris Trump.

Potrivit programului, Trump și Zelenski vor avea întâlnirea bilaterală la ora 20:15 (ora Kievului și ora României). De asemenea, discuțiile sunt programate să dureze aproximativ o oră.

Președintele american a transmis clar că, în viziunea sa, Ucraina ar trebui să renunțe la aderarea la NATO și să accepte pierderea definitivă a Crimeei.

Liderii europeni care îl însoțesc pe Zelenski în discuțiile cu Trump sunt Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene; Friedrich Merz, cancelarul Germaniei; Alexander Stubb, președintele Finlandei; Emmanuel Macron, președintele Franței; Georgia Meloni, premierul Italiei; Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, și Mark Rutte, secretarul general al NATO.