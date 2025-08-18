Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump. Urmează întâlnirea cu Zelenski la Washington

Președintele american Donald Trump a transmis clar că, în viziunea sa, Ucraina ar trebui să renunțe la aderarea la NATO și să accepte pierderea definitivă a Crimeei. Mai mult, Trump a sugerat că Zelenski are puterea de a pune capăt conflictului prin acceptarea acestor concesii teritoriale – o perspectivă criticată dur de aliații europeni, care o consideră nerealistă și periculoasă.

Ca un răspuns direct și un semnal de forță, o delegație de lideri europeni de prim rang, incluzând pe Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, Keir Starmer și Friedrich Merz, intenționează să-l însoțească pe Zelenski la Washington. Obiectivul acestora este de a demonstra unitate și de a sublinia că orice negociere trebuie să respecte integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.

Alternativa la NATO: Garanțiile de securitate

Pe masa negocierilor se află și o propunere de compromis: un set de „garanții de securitate de tip Articol 5”, oferite de Statele Unite și aliații europeni. Această soluție este menită să răspundă nevoilor de securitate ale Kievului în fața agresiunii ruse, fără a implica o aderare formală la Alianță, una dintre liniile roșii pentru Moscova.

Această întâlnire marchează un punct de inflexiune în dinamica geopolitică a conflictului. Pe de o parte, administrația Trump pare dispusă să sacrifice principii de suveranitate teritorială în schimbul unei păci rapide. Pe de altă parte, Europa face front comun cu Zelenski, insistând asupra unui principiu fundamental: Ucraina trebuie să fie un actor suveran în orice negociere, iar soluțiile nu pot fi impuse din exterior.

În acest context, echilibrul rămâne extrem de fragil, iar rezultatul acestor discuții are potențialul de a reconfigura nu doar viitorul Ucrainei, ci și relațiile transatlantice și întreaga arhitectură de securitate a Europei de Est.