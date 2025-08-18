Zelenski: Putin compromite eforturile diplomatice în urma atacului asupra regiunii Zaporojie

„Mulți răniți sunt în stare gravă. Chiar acum medicii le salvează viețile”, a scris Fedorov pe Telegram. „Printre ei se află un băiat de 17 ani. O parte dintre victime sunt în prezent supuse unor intervenții chirurgicale”.

Atacul a lovit o unitate industrială, distrugând clădiri și afectând zone rezidențiale din apropiere, potrivit Procuraturii Regionale.

Președintele Volodimir Zelenski și-a exprimat condoleanțele pentru familiile victimelor, afirmând că Rusia „știe că astăzi are loc o întâlnire la Washington pentru a pune capăt războiului”, referindu-se la discuțiile sale cu președintele american Donald Trump, programate luni.

„Putin va ucide demonstrativ pentru a continua să pună presiune pe Ucraina și pe Europa și pentru a compromite eforturile diplomatice”, a adăugat Zelenski.

Atacul de la Zaporojie face parte dintr-un val mai amplu de lovituri rusești asupra Ucrainei. Tot luni dimineață, un atac rusesc asupra orașului Harkov a ucis cel puțin șapte persoane, printre care o fetiță de un an și jumătate și un băiat de 16 ani, și a rănit alte 18, au transmis autoritățile locale. Mai multe blocuri de locuințe și mașini au fost avariate.

Rusia ocupă din 2022 o parte din regiunea Zaporojie, în timp ce capitala regională rămâne sub control ucrainean, dar este supusă aproape zilnic atacurilor.