Diplomații europeni, pregătiți pentru o posibilă întâlnire între Trump, Zelenski și Putin

Diplomații europeni au fost avertizați să se pregătească pentru o întâlnire istorică între fostul președinte american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin, potrivit unor surse citate de Sky News.

Întâlnirea ar putea avea loc în Europa la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de rezultatul discuțiilor de astăzi.

În cadrul unei videoconferințe a „coaliției celor dispuși” din weekend, premierul italian Giorgia Meloni a propus Roma drept gazdă, în timp ce președintele francez Emmanuel Macron a avansat Geneva.

Zelenski și Trump ar fi favorabili Romei, în special Vaticanului, însă Putin ar prefera Geneva.

Ministerele de externe din Italia și Elveția au anunțat că sunt pregătite să organizeze întâlnirea, în timp ce diplomații europeni analizează și alte variante, inclusiv Budapesta și Helsinki.