Războiul din Ucraina, ziua 1.272. Zelenski se întâlnește la Casa Albă cu Donald Trump și liderii europeni / Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin despre protejarea copiilor

Macron, înaintea discuțiilor cu Trump : Rusia vrea capitularea Ucrainei, nu pacea

Emmanuel Macron a declarat, duminică, după o reuniune a Coaliției de Voință, că Rusia propune, prin planurile sale de pace, capitularea Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

„Nu cred că Putin vrea pace”, a spus Macron jurnaliștilor după ce a co-prezidat întâlnirea alături de premierul britanic Keir Starmer. „Cred că el vrea capitularea Ucrainei.”

Întâlnire cu mize mari: Zelenski a ajuns la Washington pentru discuții cu Trump. La ce oră se vor întâlni cei doi lideri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns luni în Washington DC, acolo unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, pentru negocieri privind încheierea războiului. Zelenski va fi însoțit de câțiva lideri europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, premierul italian Giorgia Meloni și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aderarea la NATO și returnarea Crimeei, variante excluse de Trump. Urmează întâlnirea cu Zelenski la Washington

Într-un context diplomatic de maximă tensiune, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat luni la Casa Albă pentru o întâlnire crucială cu Donald Trump, scrie The Guardian. Miza discuțiilor este identificarea unei soluții pentru încetarea războiului, însă viziunile celor două părți par fundamental opuse, creând o divergență majoră între Statele Unite și aliații săi europeni.

În timp ce Zelenski călătorește la Washington pentru negocieri de pace, Rusia atacă Ucraina cu rachete balistice

Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete asupra orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte de întâlnirea programată a președintelui Volodimir Zelenski cu președintele american Donald Trump pentru discuții de pace.

Rubio neagă că liderii europeni vin la Casa Albă pentru a „împiedica ca Zelenski să fie intimidat”

„Oh, aceasta este o narațiune mediatică atât de stupidă, că vin aici mâine pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski să încheie o înțelegere proastă”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio pentru CBS, notează Kiyv Independent.

Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin despre protejarea copiilor

Trump a publicat textul integral al scrisorii pe contul său Truth Social pe 17 august, ca răspuns la criticile aduse primirii călduroase a președintelui rus.