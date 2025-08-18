Casa Albă a întrebat dacă Zelenski va veni în costum la întâlnirea cu Trump. Ce va purta președintele Ucrainei

UPDATE:Volodimir Zelenski va purta o ținută mai elegantă, dar tot cu accente militare, la întâlnirea de luni cu Donald Trump la Casa Albă.

„De data aceasta, președintele Zelenski va purta un costum, dar stilul rămâne în continuare unul cu tentă militară și aceeași simbolistică: el este Șeful Statului aflat în război”, a spus Elvira Gasanova, unul dintre designerii săi, pentru Politico.

„În același timp, este important de subliniat că Volodimir Zelenski este cel care decide personal ce să poarte. Președintele se află acum într-o situație în care fiecare detaliu contează – apariția sa, starea de spirit, emoțiile. Prin urmare, ca lider al Ucrainei, el alege imaginea care i se potrivește cel mai bine rolului și momentului”, a adăugat ea.

Știrea inițială: Casa Albă i-a întrebat pe oficialii ucraineni dacă Zelenski va veni în costum la summitul de luni, la Washington, cu liderii europeni și cu Trump, au declarat două surse pentru Axios.

Întâlnirea are loc la câteva luni după ce Trump l-a primit pe Zelenski la Casa Albă și a făcut remarci ironice despre ținuta sa obișnuită de tip militar.

Zelenski urmează să poarte aceeași jachetă neagră cu care s-a îmbrăcat la summitul NATO din iunie, desfășurat în Olanda, o jachetă elegantă, descrisă de surse drept „tip costum”.

Summitul respectiv a marcat prima dată când Zelenski a purtat o jachetă de tip business de la declanșarea invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, iar alegerea vestimentară l-ar fi impresionat pe Trump, potrivit Axios.

Un consilier al lui Trump a spus pentru Axios că „ar fi un semn bun pentru pace” dacă Zelenski s-ar îmbrăca mai elegant luni, dar a adăugat: „Nu ne așteptăm să o facă”.

O altă sursă a adăugat: „Ar fi grozav dacă ar purta o cravată, dar nu ne așteptăm la asta.”

În timpul ultimei vizite a lui Zelenski la Casa Albă, vicepreședintele JD Vance a fost deranjat mai ales de faptul că Zelenski nu purta cravată.

Zelenski nu va purta cravată luni, au mai precizat sursele.