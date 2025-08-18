Volodimir Zelenski se întâlnește cu trimisul special al SUA înaintea întrevederii cu Trump

Președintele Volodimir Zelenski a avut o întâlnire cu trimisul special al lui Donald Trump, Keith Kellogg, înainte de întâlnirea programată cu președintele Statelor Unite la Washington, luni, 18 august.

Această întâlnire s-a desfășurat cu câteva ore înainte ca Volodimir Zelenski să se vadă cu președintele american Donald Trump.

„Îi mulțumesc generalului Kellogg pentru întâlnire și pentru colaborarea cu echipa noastră”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

„Președintele Trump a invitat astăzi Ucraina și alte țări europene la Washington – aceasta este prima întâlnire într-un astfel de format și este foarte serioasă.”

„Rusia poate fi forțată să facă pace doar prin forță, iar președintele Trump are această forță”, a adăugat el.

Zelenski a mai scris că Ucraina și liderii europeni sunt pregătiți să „continue să depună eforturi maxime pentru a pune capăt războiului și pentru a asigura o securitate fiabilă”.

De asemenea, președintele a spus că atacurile rusești din timpul nopții din Ucraina au ucis civili, inclusiv doi copii.

Keith Kellogg nu a participat la întâlnirea recentă dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska.

Oficialii americani ar fi spus că prezența sa ar fi considerată „contraproductivă”, deoarece Moscova îl vede drept simpatizant al Ucrainei.

Conform CNN, oficialii europeni ar fi spus că sunt îngrijorați în ceea ce privește absența lui din Alaska. El este văzut drept oficialul american cu cea mai profundă înțelegere a condițiilor pe care Ucraina le-ar putea accepta într-un acord.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele finlandez Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen vor fi alături de Volodimir Zelenski, în această seară, la Washington.