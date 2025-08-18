Mesajul lui Trump înainte de întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni: O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele

Președintele SUA, Donald Trump, a trimis un mesaj înainte de întâlnirile importante cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. O zi importantă la Casa Albă, să vedem care vor fi rezultatele, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

Mesajul a fost trimis luni dimineață (ora locală Washington DC).

„O zi importantă la Casa Albă. N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp. O mare onoare pentru America!!! Să vedem care vor fi rezultatele??? Președintele DJT”, a transmis liderul SUA.

Președintele american Donald Trump îl va primi luni, la Casa Albă, pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Apoi, Trump se va întâlni tot la Casa Albă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.