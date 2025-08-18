Atac masiv al Rusiei înainte de întâlnirea Zelenski-Trump-UE. Zeci de orașe și localități ucrainene vizate și zeci de morți și răniți

Dronele și rachetele Moscovei au lovit Harkov, Donețk, Zaporijia și Odesa duminică noaptea și luni dimineața, vizând clădiri de apartamente și alte infrastructuri civile, potrivit oficialilor locali.Cel puțin șapte persoane au fost ucise și aproximativ 20 rănite într-un atac separat asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov, au raportat mai multe agenții de presă.

Șase copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani se aflau printre cele 20 de persoane rănite în atacul asupra celui de-al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a scris pe Telegram Oleh Synehubov, guvernatorul regiunii Harkov.

Un atac cu rachete balistice a spart aproximativ 1.000 de ferestre în diferite clădiri din oraș, a spus Synehubov. Unii locuitori au trebuit să fie evacuați din casele lor, au spus oficialii.

„Rusia este o mașină de război ucigașă pe care Ucraina o ține în frâu. Și trebuie oprită prin unitatea și presiunea transatlantică”, a scris ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha pe X după atac.

Serviciul de urgență al Ucrainei a postat pe rețelele de socializare imagini și filmări ale atacului din Harkov, în care se vede o clădire de apartamente în flăcări, iar echipele de urgență se strecoară printre dărâmături.

Cel puțin trei persoane au fost ucise în atacurile rusești din Donețk, a declarat guvernatorul regiunii. O mare parte a teritoriului de la granița cu Rusia a fost ocupată de trupele Moscovei, dar Ucraina menține fortificații defensive critice în regiune.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut săptămâna trecută Ucrainei să cedeze controlul total asupra regiunii ca parte a unui acord de pace.

În Zaporojie, autoritățile locale au declarat că un copil a fost ucis și mai multe persoane rănite într-un atac rus, în timp ce în Odesa, un bombardament nocturn a incendiat o instalație energetică.