Ministerul de Externe din Polonia: Presiunea trebuie să fie pusă pe agresor, nu pe victimă

Videoconferința de duminică, condusă de Ursula von der Leyen, i-a reunit pe liderii europeni, președinți și premieri, pentru a discuta următorii pași spre pace în cadrul negocierilor care se desfășoară cu privire la încheierea Războiului din Ucraina, potrivit Ukraiska Pravda.

Polonia a fost reprezentată de ministrul de Externe Radosław Sikorski.

„(…)Am subliniat că, pentru a se ajunge la pace, trebuie exercitată presiune asupra agresorului, nu asupra victimei agresiunii”, a scris duminică pe X Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Polonia, Paweł Wroński, liderii europeni din peste 33 de țări, prezenți la videoconferință, au afirmat sprijinul pentru inițiativa de pace, fiind de acord cu îndemnul lui Donald Trump: „Trebuie să oprim uciderile”, a declarat acesta referindu-se la invazia din Ucraina.

„Orice formă de încetare a focului, oprirea și abținerea de la tragere este – în opinia participanților la Coaliția de voință – o condiție pentru începerea oricăror negocieri de pace”, a afirmat Wroński.

Oficialul a mai adăugat că participanții la videoconferință au fost profund convinși că cele două tabere nu trebuie confundate și totodată că fiecare trebuie să-și amintească cine este agresorul și cine este victima; acesta a mai reiterat și că membrii coaliției știu cine trebuie supus presiunilor, dar și cine trebuie sprijinit.

Wroński a subliniat că Polonia, dar și alte țări, se așteaptă ca presiunile să fie exercitate asupra agresorului, adică Rusia.

În jurul dimineții, Zelenski, dar și oficialii europeni care îl însoțesc, a aterizat cu avionul la Washington, pentru a stabili următorii pași în vederea negocierilor privind încheierea războiului. Aceștia vor discuta în cursul zilei de luni.