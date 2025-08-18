Germania exclude trimiterea de trupe în Ucraina, dar spune că va avea un rol cheie în garanțiile de securitate

Germania nu va trimite soldați într-o misiune de menținere a păcii în Ucraina, a anunțat luni ministrul de Externe Johann Wadephul, explicând că armata germană este deja angajată într-o misiune majoră în Lituania. „Bundeswehr-ul are deja desfășurată o brigadă în Lituania. O trimitere suplimentară de soldați germani în Ucraina ar fi, probabil, o povară prea mare pentru noi”, a declarat oficialul, citat de agenția independentă de știri Interfax-Ukraine.

Dar „Berlinul trebuie să joace un rol important” într-o viitoare misiune de pace, a transmis Wadephul și a insistat că „Ucraina are nevoie de garanții de securitate”, pe care Statele Unite și aliații europeni sunt pregătiți să le ofere.

„Coaliția de Voință” pregătește pașii de după război

Declarațiile oficialului german au fost făcute după consultările internaționale privind un posibil acord de încetare a ostilităților. Marea Britanie, Franța și Germania, ca lideri ai „Coaliției de voință”, au transmis că sunt gata să contribuie la o forță multinațională de securitate după război. Înaintea întâlnirii-cheie de la Washington, între Donald Trump și Volodimir Zelenski, șeful diplomației germane a cerut „mai multă presiune asupra Rusiei” și creșterea livrărilor de echipamente militare pentru Kiev.

Wadephul s-a arătat „prudent optimist” în privința perspectivelor de pace și a anunțat că Germania va continua consultările strânse cu partenerii occidentali. Cancelarul Friedrich Merz urmează să ajungă la Washington pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii americani, în încercarea de a contura un posibil cadru de încetare a ostilităților.