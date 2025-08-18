Ucraina are nevoie de 45 miliarde de dolari pentru a acoperi împrumuturile anul viitor

„În prezent, pentru anul viitor, avem angajamente care ar putea fi direcționate către finanțarea deficitului bugetar în valoare de 35 de miliarde de dolari americani. După cum puteți vedea, această sumă este insuficientă, așa că acum trebuie să ne concentrăm pe mobilizarea eforturilor, în special prin negocieri, pentru a încheia anul 2026”, a declarat Serhii Marchenko, ministrul de Finanțe din Ucraina, citat de Ukrainska Pravda.

Guvernul ucrainean identifică surse de finațări externe pentru perioada 2026 – 2027. Începând din anul 2028, Ucraina va avea propriul program de finanțări UE în bugetul de stat. Eforturile vor fi coordonate cu sprijinul Comisiei Europene.

Potrivit ministrului ucrainean de Finanțe, sumele necesare pentru bugetul din 2026 au fost deja acoperite, în mare parte, existând câteva „garanții deja stabilite”. Din acest punct de vedere, Ucraina cooperează cu G7, Uniunea Europeană, dar și Fondul Monetar Internațional.