Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a discutat la Guvern, alături de Bolojan, despre proiectul de lege privind pensiile magistraților

Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România” a luat parte luni, 18 august, la întâlnirea de la sediul Guvernului României între prim-ministrul Ilie Bolojan și reprezentanți ai organizațiilor profesionale ale magistraților.

Întâlnirea a avut ca scop deschiderea unui dialog între puterea executivă și sistemul judiciar, mai exact, magistrații din România.

La discuțiile de luni, reprezentanții judecătorilor și procurorilor au prezentat argumente legate de riscurile imediate și pe termen lung ale proiectului de lege referitor la pensiile magistraților.

Aceștia au vorbit despre motivele de neconstituționalitate invocate în deciziile Curții Constituționale și au explicat contradicțiile dintre unele prevederi și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„S-a insistat asupra necesității dialogului, încurajării coooperării, dar și a clarificării unor informații eronate care au stat la baza proiectului de lege. De asemenea, s-a punctat necesitatea reformelor pentru reducerea volumului de lucru în instanțe și parchete, precum și pentru aplicarea cerințelor Comisiei de la Veneția și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. S-a reiterat că, doar ulterior implementării unor astfel de reforme, s-ar putea evalua necesitatea modificării statutului judecătorilor și procurorilor, aceasta cu atât mai mult cu cât recenta Lege nr.282/2023 răspunde preocupărilor executivului în legătură cu vârsta de pensionare și cuantumul pensiei”, au precizat reprezentanții Asociaţiei „Forumul Judecătorilor din România”.

Două dintre punctele importante pe care s-a pus accentul în cadrul întâlnirii a fost importanța unei salarizări unitare și păstrarea nivelului actual al veniturilor magistraților.

Ambele părți au căzut de acord asupra unui echilibru între măsurile ce privesc vârsta de pensionare (proces început încă din 2024) și cuantumul pensiilor.

Totodată, s-a discutat despre faptul că proiectul propus de Guvern ar genera o discriminare între generațiile diferite de magistrați.

Reprezentanții asociației au explicat că rolul organizațiilor profesionale ale judecătorilor și procurorilor rămâne unul foarte important, indiferent de opiniile care apar în spațiul public.

„Reiterăm că orice reglementare referitoare la salarizarea şi stabilirea pensiilor magistraţilor trebuie să respecte cele două principii, al independenţei justiţiei şi al statului de drept, cadrul constituţional actual fundamentând în mod clar securitatea financiară a magistraţilor.

Totodată, statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie unul previzibil, iar nu modificat de zeci de ori în câțiva ani, în scopuri electorale sau pentru a determina crize de personal și părăsirea sistemului judiciar de mii de magistrați”, susțin reprezentanții Asociaţiei „Forumul Judecătorilor din România”.