Societatea are prea puțină răbdare, orice propunere e criticată instant, spune Radu Burnete

„Trăim într-o democrație și nu ai de ales, decât să explici publicului ce vrei să faci, pentru că ai nevoie ca publicul fie să fie de partea ta, fie măcar să înțeleagă în ce direcție vrei să duci lucrurile și probabil unde mă duceți e că statul român în ultima perioadă nu a avut cea mai bună comunicare cu cetățenii”, spune Radu Burnete.

Consilierul prezidențial vorbește și despre lipsa de răbdare din societate: „Simt și că există o oarecare lipsă de răbdare în societate, o simt inclusiv în mediile mele. Lumea pe de o parte nu are răbdare cu nimic, orice propunere cu care vii, în secunda doi cineva vine să-ți arate că ești prost, ți-o desființează. Există prea puțină disponibilitate la dialog, adică băi, Burnete, înainte să-ți spun că ești un tâmpit, mai explică-mi o dată ce ai vrut tu de fapt cu ideea asta. Și probabil că rețelele sociale au contribuit la tipul ăsta de reacție”.

„Simt o lipsă de răbdare. Uneori, ne apucăm să ne renovăm un apartament de două camere și poate dura câteva luni de zile. Așteptarea ca un Guvern, oricare ar fi el, să poată renova, între ghilimele, o țară în două luni de zile e un pic nerealistă. Asta nu înseamnă că nu înțeleg frustrarea oamenilor, o înțeleg, pentru că sunt atât de multe lucruri pe care cetățenii le cer de foarte multă vreme, nu mai risipiți bani, opriți corupția, nu mai vrem privilegii în zona publică, nu mai vrem pensii speciale”, încheie consilierul prezidențial.