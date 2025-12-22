Prima pagină » Politic » Claudiu Năsui (USR): Guvernul Bolojan a ratat momentul reformelor și a ales calea ușoară a creșterii taxelor

Deputatul USR Claudiu Năsui acuză Guvernul Bolojan că a ratat reformele și a ales „calea ușoară” a creșterii taxelor, susținând că majorările de TVA și accize au accelerat sărăcirea românilor și au protejat grupurile de interese.
22 dec. 2025, 09:06, Politic

Deputatul USR Claudiu Năsui critică dur Guvernul condus de Ilie Bolojan, acuzându-l că a ratat „fereastra de oportunitate” pentru reforme reale și a preferat să crească taxele în loc să taie cheltuielile și privilegiile grupurilor de interese.

Reacția vine după ce Ionuț Dumitru, consilier economic al premierului, a declarat că „reformele s-au blocat în zona în care sunt afectate interesele partidelor”. Năsui susține însă că acest blocaj era previzibil și ar fi trebuit anticipat înainte de majorarea taxelor.

„La începutul guvernării, cuțitul era la os financiar și puterea politică a guvernului era la maxim. Atunci se puteau tăia cheltuieli de la grupurile de interese. Nu s-a făcut. S-a ales calea ușoară a creșterii taxelor, cu promisiunea că reducerile de cheltuieli vor veni mai târziu. Evident că nu s-a mai întâmplat”, afirmă deputatul USR.

Potrivit lui Năsui, momentul favorabil reformelor a trecut, iar presiunea financiară asupra statului a scăzut, ceea ce face și mai puțin probabilă tăierea privilegiilor. „Chiar și dacă ar vrea acum, puterea politică a guvernului Bolojan s-a erodat considerabil față de momentul preluării guvernării. De ce ar mai accepta cineva tăierea de privilegii?”, întreabă acesta.

Deputatul USR consideră că „cel mai mare rău” făcut de actualul guvern a fost majorarea taxelor într-un moment în care se puteau reduce cheltuielile. „Creșterile de TVA și accize au dus la scumpiri și la scăderea puterii de cumpărare. Pe scurt, au accelerat sărăcirea românilor”, spune Năsui.

În final, acesta respinge ideea că partidele ar fi principalii vinovați pentru lipsa reformelor.

„Nu poți să te vaiți că lupul mănâncă oi, când tu l-ai primit în stână. E normal ca cei care au privilegii, subvenții, scheme, contracte cu statul, să nu vrea să le piardă. Nimeni nu vrea să-și piardă vreodată vreun privilegiu. Ce nu e normal e că guvernul Bolojan, care a promis în campanie reforme, nu doar că nu le-a făcut când a avut oportunitatea să o facă, dar a făcut fix invers. Iar pentru asta nu e PSD de vină. De vină este chiar guvernul Bolojan”, conchide Claudiu Năsui.

