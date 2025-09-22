Sondaj INSCOP: Mai mult de jumătate din români consideră că actualele partide trebuie să dispară și să fie înlocuite / Câți ar vota un partid nou înființat

Potrivit sondajului INSCOP apărut luni, 55% dintre românii intervievați sunt de acord că toate partidele politice existente în prezent în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu altele noi. 40,7% dintre români nu sunt de acord cu acest lucru.

De asemenea, sondajul a mai relevat faptul că 50,6% dintre participanții la sondaj ar vota un partid nou înființat, spre deosebire de 29,8% înregistrat în urmă cu zece ani. Pe de altă parte, cei care nu ar vota o formațiune politică nou înființată sunt în scădere față de mai 2015, acum 28,8% dintre ei fiind de acord cu acest lucru, spre deosebire de 35,8% în mai 2015.

19,95 dintre cei chestionați nu sunt hotărâți dacă ar vota sau nu un partid nou fondat.

„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare”, spune directorul INSCOP, Remus Ștefureac.

Datele sondajului au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025, iar metoda folosită a fost interviul prin intermediul chestionarului pe un eșantion stratificat de 1103 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.