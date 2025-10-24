Sorin Grindeanu: Sistemul de justiție e în grevă. Trebuie să deblocăm situația și să avem o lege nouă

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a avut o întâlnire cu reprezentanții principalelor instituții din justiție pentru a relua dialogul și a găsi o soluție la blocajul generat de protestele magistraților.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, după Conferința Extraordinară a PSD Olt, că a invitat la Camera Deputaților conducerea principalelor instituții din sistemul judiciar, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, doamna Savonia, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Costache, și Procurorul General al României, pentru a discuta despre criza din justiție.

„Am vrut să deblocăm lucrurile și să redeschidem dialogul, pentru că în acest moment sistemul de justiție din România e în grevă. Cred că s-au făcut pași înainte. Luni vrem să mergem mai departe, pentru că e absolut normal să ținem cont de ce spune sistemul de justiție, dar și de ceea ce vrea societatea”, a spus Grindeanu.

El a subliniat că scopul discuțiilor este elaborarea rapidă a unei legi privind pensiile de serviciu, acceptabilă pentru toate părțile implicate, astfel încât până la 28 noiembrie să fie adoptată și promulgată.

„Dacă fiecare rămâne pe pozițiile actuale, nu vom rezolva nimic. Vom pierde peste 200 de milioane de euro și vom rămâne cu o lege injustă și un blocaj care nu ajută pe nimeni”, a avertizat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că, dacă va exista acord în coaliție, de luni ar putea începe lucrul unui grup comun care să finalizeze textul noii legi.

„Asta mă interesează pe mine și cred că ar trebui să-i intereseze pe toți oamenii de bună credință: o soluție echilibrată, un dialog real și o lege corectă până la termenul limită”, a încheiat Grindeanu.