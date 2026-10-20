SRI reacționează după declarațiile lui Ludovic Orban privind implicarea politică a Serviciului

Serviciul Român de Informații (SRI) a reacționat marți seară, printr-un mesaj pe Facebook la declarațiile fostului premier Ludovic Orban făcute la postul public de televiziune. SRI reclamă acuzații nefondate aduse instituției, cu privire la implicarea politică.
„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă.
Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora”, a transmis SRI.
Serviciul Român de Informații acuză, de asemenea, limbajul suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia, justificând reacția.
„Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție.
În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz “pe șestache”. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea.
SRI nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege. SRI va continua să asigure securitatea și siguranta românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”, a mai precizat SRI.
Ludovic Orban despre implicarea SRI în jocurile politice
În cadrul unei emisiuni difuzate de TVR 1, Ludovic Orban a fost întrebat de ce ar putea avea președintele Nicușor Dan încredere în PSD, în ipoteza în care șeful statului ar miza pe sprijinul social-democraților. Fostul premier a susținut că serviciile de informații i-ar fi oferit acestuia garanții privind respectarea înțelegerilor politice, scrie Gândul.
„Pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor”, a afirmat Ludovic Orban la TVR 1.
Întrebat la ce servicii se referă, acesta a răspuns: „Amândouă. Și SPP și SRI”. În continuarea dialogului, fostul premier a făcut referire la șefii celor două instituții și l-a criticat pe conducătorul interimar al SRI, pe care l-a descris drept „necunoscutul domn Ionescu”.
Realizator: Și SPP și SRI? Adică domnul Ionescu de la SRI și domnul Pahonțu de la SPP.
Ludovic Orban: Necunoscutul domn Ionescu, care conduce pe șestache, ilegal…
Realizator: Dar nu-i vina domnului Ionescu faptul că dânsul…
Ludovic Orban: E vina președintelui, e vina președintelui.
Moderatoarea emisiunii a intervenit în discuție și a pus sub semnul întrebării acuzațiile referitoare la conducerea serviciului, dar Ludovic Orban a susținut că responsabilitatea îi revine președintelui Nicușor Dan.
La finalul schimbului de replici, Orban a fost întrebat dacă aceasta este convingerea sa, potrivit căreia șefii SRI și SPP i-ar fi garantat președintelui că PSD reprezintă un partener de încredere, capabil să îl susțină pentru obținerea unui al doilea mandat prezidențial.
„Asta cred eu”, a răspuns Ludovic Orban.