SRI reacționează după declarațiile lui Ludovic Orban privind implicarea politică a Serviciului

Serviciul Român de Informații (SRI) a reacționat marți seară, printr-un mesaj pe Facebook la declarațiile fostului premier Ludovic Orban făcute la postul public de televiziune. SRI reclamă acuzații nefondate aduse instituției, cu privire la implicarea politică. „În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă.

Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora”, a transmis SRI. Serviciul Român de Informații acuză, de asemenea, limbajul suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia, justificând reacția. „Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție.

În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz “pe șestache”. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea.