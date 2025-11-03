Ștefan Pălărie (USR): Va fi anunțată trecerea tacită a inițiativei legislative cu 300 de parlamentari

„Astăzi, la Plenul Senatului, va fi anunțată trecerea tacită a inițiativei legislative cu 300 de parlamentari. Asta după ce timp de 45 de zile am avut zero dezbatere și zero discuții la comisiile avizatoare, raportoare sau în Plenul Senatului. Ce se întâmplă mai departe cu inițiativa aceasta trece în Cameră Decizională, la Camera Deputaților, și probabil că va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va așeza praful, alături de alte vreo patru sau cinci inițiative care solicitau același lucru și anume diminuarea numărului de parlamentari”, a declarat, luni, Ștefan Pălărie.

Acesta a criticat abordare privind inițiativele legislative care își au baza în referendumuri: „Nu vă mai jucați cu democrația atunci când consultați voința poporului și aveți legi care să transpună voința poporului în cadrul legislativ, iar dumneavoastră vă jucați așa ca la păcănele cu ele, le ascunde sau le băgați în sertar. Nu faceți altceva decât să creați extremism. Data viitoare la un referendum, oamenii se vor întreba atunci când sunt chemați dacă este pe bune sau e doar o altă manțocăreală cu care din păcate au ajuns să se obișnuiască”.

Pălărie a făcut declarații și despre inițiativa lui Cătălin Drulă privind implementarea legii de centralizare a bugetului Capitalei. „ Fac legătura și cu celălalt recensământ. Îl știți cu toții, este cel la nivel de București, unde niște oameni au votat da, niște oameni în secțiile de votare au numărat câte da-uri și câte nu-uri au fost exprimate de bucureșteni în fiecare speță și am avut acolo voința limpede a majorității bucureștenilor. Un singur buget centralizat pe capitală și o singură entitate care să dea autorizațiile de construcție în București și anume la nivelul primăriei capitalei. De aceea inițiativa legislativă depusă de colegul meu Cătălin Drulă, cea care să creeze legislația pentru acest buget unic, lege care ar putea să intre până la finalul acestui an, iar bugetul Bucureștiului pe anul 2026 să fie construit pe aceste premise conform voinței bucureștenilor, este încă posibilă”.