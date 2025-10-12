Surse. PSD își pregătește congresul pentru alegerea noii conduceri. Când ar avea loc evenimentul

Congresul PSD ar urma să aibă loc pe 7 noiembrie, au spus surse din partid pentru G4Media.

Decizia finală privind data sigură a evenimentul se așteaptă la ședința conducerii PSD de luni. La congres, delegații vor alege președintele, secretarul general, prim-vicepreședinții și vicepreședinții partidului.

Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al partidului, și-a anunțat candidatura. Până acum, singurul membru PSD care și-a manifestat intenția de a-l contesta pe Grindeanu este Titus Corlățean, fost ministru de Externe.

Corlățean este un personaj din mediul politic cunoscut pentru ideologia sa conservatoare.

Titus Corlățean a anunțat, în vară, că va candida pentru funcția de președinte al PSD la congresul care urmează să fie organizat în toamna aceasta. El a invocat faptul că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”.

Senatorul PSD afirma tot în vară că partidul riscă să ajungă o formaţiune „balama”, de 10%, care să fie utilă guvernărilor de dreapta, el precizând că Sorin Grindeanu ar trebui să facă pasul în spate, întrucât a condus PSD alături de Marcel Ciolacu.

Grindeanu ar vrea votul pe liste

Sorin Grindeanu ar vrea ca votul pentru viitorii membri ai echipei de conducere să fie pe liste, nu individual.

Potrivit acelorași surse, pe lista lui Sorin Grindeanu ar urma să fie Claudiu Manda ca secretar general, Lia Olguța Vasilescu (primăriță a municipiului Craiova) și Victor Negrescu (Vicepreședinte al Parlamentului European) ca prim-vicepreședinți.

Cine a condus PSD