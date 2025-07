Tanczos Barna: Directorul CFR trebuia demis imediat, salariile au ajuns la un „nivel obraznic”

Companiile de stat din domeniul transporturilor sunt ineficiente, spune la RFI vicepremierul Tanczos Barna. El precizează că e nevoie de o reformă serioasă la CFR, de exemplu, o companie unde salariile directorilor au ajuns la niveluri obraznice, chiar nesimțite, în opinia sa.

Tanczos Barna afirmă că „facem diferența între companii și companii. Avem companiile din domeniul transporturilor, care sunt companii ineficiente, pe pierdere, datornice la stat și unde se mai laudă și directorii că nu sunt săraci, că au 11.000 de euro salariu. Da, acea persoană trebuia dată afară imediat de Ministerul Transporturilor și acolo trebuie făcută o reformă serioasă, pentru că CFR-urile practic sunt companii care trăiesc din banul public și unde salariile din păcate au ajuns la un nivel obraznic, aș putea să spun nesimțite”.

Vicepremierul prezintă și un exemplu de companie de stat eficientă: „Trebuie să aduc un contra-exemplu, Hidroelectrica, o companie listată la Bursă, o companie care crește an de an pe piața națională, o companie care are investiții de ordinul miliardelor de lei și o companie care anul acesta a virat la bugetul de stat peste trei miliarde de lei”.

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a afirmat acum câteva săptămâni că are venituri lunare de peste 11.000 de euro, provenind din salariu și chirii în Dubai și România: „În concepţia unora, probabil, angajaţii statului trebuie să fie săraci lipiţi pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro numai pe chiria din Dubai. Am peste 11.000 de euro pe lună”.