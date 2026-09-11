Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli cum a făcut Danemarca, după rezultatele PISA: „Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm?”

„Danemarca, după rezultatele PISA, vrea să decidă: telefoanele afară din școli! Noi, care avem rezultate mult mai slabe, ce mai așteptăm?”, a transmis Raluca Turcan, vineri, într-o postare pe Facebook.

Deputata susține că a depus, în urmă cu câteva luni, un proiect de lege prin care telefoanele mobile ar urma să fie interzise în școli și afirmă că inițiativa a primit aviz pozitiv din partea Ministerului Educației. Turcan cere Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților să introducă proiectul pe ordinea de zi și să îl adopte rapid.

Danemarca reacționează după rezultatele PISA

Guvernul danez a anunțat pe 10 septembrie un plan pentru un „totalforbud” privind telefoanele mobile și alte ecrane private în școlile publice și în școlile independente. Restricția ar urma să vizeze atât sălile de clasă, cât și curțile școlilor, deci inclusiv pauzele. Autoritățile daneze au legat măsura de problema concentrării și de rezultatele PISA 2025.

Rezultatele publicate de Ministerul danez al Educației arată că elevii din Danemarca au obținut în 2025 un număr de 478 de puncte la științe, 471 la matematică și 460 la citire. Potrivit autorităților daneze, acestea sunt cele mai slabe rezultate înregistrate de elevii țării de la intrarea Danemarcei în testarea PISA, în anul 2000.

În România, rezultatele sunt sensibil mai slabe. Potrivit datelor oficiale PISA 2025, elevii români au obținut 425 de puncte la științe, 419 la matematică și 413 la lectură.

Mai puțin de jumătate dintre elevii români ating nivelul minim la matematică

Datele PISA 2025 arată că doar 48% dintre elevii români ating cel puțin nivelul minim de competență la matematică, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate rămân sub acest prag. La lectură, procentul este de 52%, iar la științe de 54%. Media OCDE este mult mai ridicată: 65% la matematică, 69% la lectură și 74% la științe.

Și la vârful clasamentului situația României este dificilă. Doar aproximativ 4% dintre elevii români ating nivelurile 5 sau 6 la matematică, 2% la științe și 1% la lectură.

În plus, România are decalaje socioeconomice importante. Ministerul Educației arată că diferența dintre rezultatele elevilor din mediul urban și ale celor din mediul rural ajunge la aproximativ 100 de puncte PISA, în funcție de domeniul evaluat.

Telefoanele și distragerea atenției, asociate cu rezultate mai slabe

Unul dintre argumentele invocate de Raluca Turcan este legătura dintre distragerea atenției prin dispozitive digitale și performanțele școlare.

Potrivit datelor PISA 2025, în România, distragerea atenției de către dispozitivele digitale în timpul orelor de științe este asociată cu o diferență de 18 puncte PISA, față de 11 puncte la nivelul mediei OCDE. Ministerul Educației precizează însă că datele indică o asociere, nu demonstrează că telefoanele sunt singura cauză a rezultatelor slabe.

La nivelul Danemarcei, 36% dintre elevi au declarat că sunt distrași de dispozitive digitale sau media în majoritatea sau în fiecare oră de științe. Doar aproximativ un sfert au spus că nu sunt niciodată sau aproape niciodată distrași.

De altfel, datele PISA arată că în 2025, 65% dintre elevii danezi învățau în școli în care utilizarea telefoanelor mobile era interzisă în incinta școlii, față de 49% media OCDE.

„Nu este o pedeapsă pentru copii și nici un război cu tehnologia. Este o măsură extrem de utilă pentru a le reda copiilor noștri capacitatea de a se concentra”, susține Raluca Turcan.

Deputata spune însă că interzicerea telefoanelor nu poate rezolva singură problemele sistemului de educație.

„Avem nevoie de predare mai bună, profesori sprijiniți să performeze, programe mai aerisite, evaluare obiectivă, politici pentru copiii vulnerabili și intervenție mult mai puternică acolo unde sărăcia definește astăzi rezultatul școlar al unui copil”, a mai transmis Turcan.

Rezultatele PISA 2025 arată, astfel, că România are probleme mult mai ample decât simpla utilizare a telefoanelor în școli: performanțe scăzute la matematică, lectură și științe, o pondere mare a elevilor aflați sub nivelul minim de competență și diferențe socioeconomice foarte mari. În același timp, datele OECD confirmă că distragerea digitală este una dintre problemele care afectează procesul de învățare și pe care politicile educaționale încearcă să o limiteze.