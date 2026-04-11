Prima pagină » Politic » Ucraina. Atacuri în valuri înainte de Paște, sunt zeci de victime și de imobile civile distruse

Ucraina. Atacuri în valuri înainte de Paște, sunt zeci de victime și de imobile civile distruse

Ucraina s-a confruntat cu numeroase atacuri rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă. Chiar înainte de Paște, atacurile aeriene au făcut zeci de victime și au distrus numeroase clădiri civile, anunță autoritățile ucrainene.
Ucraina. Atacuri în valuri înainte de Paște, sunt zeci de victime și de imobile civile distruse
Sursa foto: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS.COM
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 09:42, Politic

Rusia a lansat 160 de drone asupra Ucrainei peste noapte, iar apărarea aeriană a doborât 133 dintre acestea, a anunțat Live Ukraine. Cel puțin 20 de drone au lovit ținte provocând victime și pagube însemnate.

La Sumî, rușii au lovit de două ori clădiri rezidențiale din oraș. Cel puțin 17 persoane au fost rănite, inclusiv un băiat de 14 ani. Cele mai multe victime sunt persoane în vârstă, au transmis ucrainenii.

La Odesa, o dronă rusească a lovit o zonă rezidențială omorând două persoane și rănind alte două. Zeci de clădiri au fost avariate, precum și elemente de infrastructură energetică, industrială și de transport.

În regiunea Poltava o persoană a fost ucisă și o alta rănită din cauza prăbușirii unor resturi de dronă.

În regiunea Dnipropetrovsk au fost mai multe atacuri care au avariat case și vehicule, iar la Harkov a fost lovită o clădire administrativă, au precizat ucrainenii.

