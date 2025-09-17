Ucraina creează Avocatul Militar al Poporului. Soldații vor avea un apărător oficial

Rada Supremă a Ucrainei a adoptat miercuri, în a doua lectură, legea care stabilește funcția de Avocat Militar al Poporului, cu scopul de a crește protecția drepturilor militarilor și de a spori controlul civil asupra forțelor armate.

Proiectul de lege a fost votat de 283 de deputați, depășind confortabil pragul necesar. Noua insitituție va activa sub autoritatea Președintelui Ucrainei și va avea atribuții precum primirea plângerilor din partea militarilor, efectuarea de inspecții în unități militare și instituții administrative, redactarea de rapoarte oficiale privind respectarea drepturilor în armată, precum și colaborarea cu alte instituții ale statului pentru soluționarea problemelor semnalate.

„Ministerul Apărării va facilita la maximum activitatea Avocatului Militar. Avem valori comune și un obiectiv comun – o Ucraină puternică și liberă”, a declarat ministrul Apărării, citat de Interfax-Ukraine.

Protecția militarilor trece la un nou nivel

Legea completează inițiativele deja puse în practică pentru apărarea drepturilor militarilor. În prezent, această zonă este gestionată de Olha Reșetylova, jurnalistă și activistă pentru drepturile omului, care ocupă funcția de Comisar Prezidențial pentru Protecția Drepturilor Militarilor. Cunoscută pentru activitatea sa în sprijinul soldaților și al familiilor acestora, Reșetylova a fost una dintre vocile active în documentarea abuzurilor din armată și în promovarea transparenței instituționale.

Noul cadru legislativ vine să consolideze și să clarifice atribuțiile instituției pe care o reprezintă, oferindu-i mai multă autoritate și instrumente de acțiune: „Este un pas spre justiție, spre consolidarea armatei, spre o capacitate de apărare mai bună a statului”, consideră premierul ucrainean, Denîs Șmîhal.