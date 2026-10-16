Un ministru interimar critică viitorul cabinet PSD al lui Luca Niculescu. De unde s-a tăiat la Apărare

Ministrul interimar al Apărării și Transporturilor, Radu Miruță, critică social-democrații din Guvernul Ciolacu și spune că nu au făcut economie în privința deplasărilor externe, cu scopul de a reprezenta România.

„Până acum, la cabinetul ministrului am cheltuit de 5,43 ori mai puțini bani pe deplasări în străinătate decât o făcuse PSD în anul 2024”, a declarat ministrul USR, într-o postare pe Facebook.

Miruță: Se poate să zbori la clasa economic

Ministrul USR și-a argumentat afirmațiile și a acuzat foștii guvernanți PSD că ar fi stat la hoteluri care costau 2.000 de euro pe noapte.

„N-am cumpărat niciodată bilete la clasa business, n-am stat niciodată la hoteluri de 2.000 de euro/noapte, așa cum obișnuiau miniștrii dinaintea mea. Deși am avut alocați bani pentru asta. M-am uitat pe cifrele anului 2026 și chiar se văd: 1,6 milioane de lei au fost cheltuite pe deplasări ale cabinetului ministrului în 2024, față de 0,29 milioane cheltuite în 2026”, a mai precizat Radu Miruță.

„Nu înseamnă că România nu a fost reprezentată”

Miruță mai clarifică faptul că, pe bani puțini, ar fi reușit să participe la toate reuniunile internaționale la care a fost invitat.

„Am făcut deplasări în condiții decente, fără cheltuieli inutile, iar România a fost reprezentată cu succes. Deci se poate. Și, da, am început prin a tăia de la mine, înainte de a cere altora să facă economii. Iar asta se vede în cifre, în bani direcționați spre ce contează cu adevărat”, a concluzionat ministrul Apărării.

USR va decide vineri dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. Dominic Fritz, președintele partidului, a declarat recent că nu ar vota un executiv care are în componență PSD. Totuși, USR a ales să ia decizia finală după ce vede programul de guvernare și lista de miniștri, care au fost depuse joi la Parlament de Luca Niculescu, premierul desemnat.

Dacă Guvernul Niculescu va trece de votul de învestire, Radu Miruță ar trebui să îi cedeze scaunul său fostului său coleg din Cabinetul Bolojan, Radu Oprea. Social-democratul este nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Apărării.