Un primar din Gorj amenință că închide școlile dacă nu primește bani pentru încălzire de la Guvern

Cosmin Morega, edilul Motrului, a anunțat că este gata să suspende cursurile în școli și grădinițe dacă guvernul nu alocă sumele pe care le-a cerut pentru funcționarea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) în această iarnă. El susține că va convoca Comitetul Local pentru Situații de Urgență imediat ce temperaturile vor scădea la 2–3 grade Celsius și va propune închiderea unităților de învățământ.

„Până la această dată, n-am primit niciun răspuns. Dacă timpul se va înrăutăți, copiii nu vor putea sta în clase îmbrăcați cu straturi peste straturi”, a declarat primarul, citat de GorjOnline, precizând că a cerut sprijinul autorităților județene și guvernului pentru aproximativ 23 de milioane de lei.

„Fără investiții, banii intră într-un sac fără fund”

Amenințarea primarului a provocat nemulțumiri, atât din partea cetățenilor, cât și a opoziției locale. Consilierul local Gigel Jianu spune că Morega invocă lipsa banilor, deși administrația sa nu a folosit fondurile de modernizare deja aprobate și disponibile de mai mulți ani: „Dacă nu faci investițiile pentru care guvernul ți-a dat bani, să eficientizezi activitatea, e ca și cum ar da cu banii într-un sac fără fund”.

18,5 milioane de euro nefolosite

În octombrie 2020, guvernul a aprobat finanțarea pentru modernizarea instalației de evacuare a zgurii și cenușii de la UATAA – un proiect în valoare de 6,3 milioane de euro, majorat ulterior la 8,5 milioane de euro. Demersurile au fost făcute chiar de primarul de atunci, Gigel Jianu, iar scopul investiției era obținerea autorizației de mediu, fără de care uzina riscă închiderea, și creșterea eficienței energetice.

Trei ani mai târziu, directorul de atunci al UATAA Motru, Dorel Drăghici, a reușit să obțină și o finanțare separată pentru construirea unei centrale noi, în cogenerare, care să producă simultan energie termică și electrică, pe gaz, cu posibilitatea trecerii pe hidrogen. Contractul de finanțare prevedea 10 milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării până la 20 de milioane.

Între modernizare și faliment, primăria stă cu mâna întinsă la Guvern

„Dacă investițiile aprobate ar fi fost și puse în aplicare, uzina ar fi fost modernizată, facturile mai mici, iar orașul nu ar fi ajuns să depindă de ajutoare de urgență. Dar, în loc de eficiență, Motru se confruntă iarnă de iarnă cu frigul, iar acum și cu spectrul închiderii școlilor”, spune fostul director al uzinei, care a reușit în timpul mandatului său să obțină banii pentru centrala nouă.

„Este foarte important pentru Motru, pentru sistemul centralizat, ca primăria să implementeze investiția obținută pentru noua instalație modernă, altfel sistemul centralizat din municipiu va fi în moarte clinică, ducând la falimentul UATAA Motru”, a explicat Drăghici.

Uzina de termoficare, mereu la limita închiderii

UATAA funcționează cu instalații vechi de peste jumătate de secol, ineficiente și costisitoare. Lipsa investițiilor a adus compania în pragul colapsului: pierderile sunt mari, costurile de producție au explodat, iar autorizația de mediu lipsește. Aproximativ 3500 de familii mai sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, iar 150 depind de salariile celor care lucrează în uzină.

Deși primăria se plânge că nu are bani pentru încălzirea populației, Garda de Mediu aplică anual sancțiuni pentru lipsa autorizației de mediu. Finanțarea de 8,5 milioane de euro aprobată de Guvern în 2020 avea ca scop aducerea instalațiilor la standardele necesare obținerii autorizației, însă lucrările nu au fost realizate.

Priorități inversate la Motru

Primarul a relatat sursei citate că „sunt undeva la 24 sau 27 de localități din țară care mai au sistem centralizat de termoficare” și a cerut „responsabilitate” din partea tuturor. În același timp, „uzina este menținută ani la rând cu tarife neactualizate, fiind obligată să funcționeze sub costuri și nu s-au făcut demersuri pentru recuperarea debitelor”, spune consilierul local Jianu.

Fondurile locale au fost direcționate, în schimb, spre alte proiecte, a precizat consilierul: „festivaluri și spectacole, construcția de capele pentru priveghi în afara orașului sau suplimentarea cu zeci de miliarde a contractelor de lucrări, aproape imediat după semnarea contractelor de execuție. Iar subvenția primăriei pentru energia termică a rămas neschimbată din 2020, deși costurile de producție au crescut constant”.

ANI a sesizat DNA în cazul primarului de la Motru

În 2024, Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat un conflict de interese administrativ în cazul primarului Costel-Cosmin Morega, întrucât a semnat acte administrative din care el și soția sa au obținut un folos patrimonial. Deoarece faptele evaluate au și latură penală, ANI a sesizat Direcția Națională Anticorupție. Primarul a contestat raportul, iar dosarul se află pe rolul Curții de Apel Craiova.