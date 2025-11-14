Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire

Soluția constă în crearea unui „scut termic” natural în fiecare zi la ora 17.30, prin închiderea obloanelor și tragerea perdelelor în toată casa. Acest truc permite păstrarea căldurii acumulate în timpul zilei și reduce necesitatea pornirii radiatoarelor seara.

Sfatul provine dintr-un articol publicat de ENEA, Agenția Națională pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă. ENEA subliniază că o parte semnificativă din căldura produsă de sistemele de încălzire se pierde prin anvelopa clădirii, în special prin ferestre și uși, potrivit Selectra.

Trucul simplu de la ora 17:30 care te scutește de facturi mari la încălzire

La ora apusului soarelui, între 16.30 și 17.30 în funcție de locație, temperatura exterioară scade rapid, iar soarele nu mai încălzește încăperile. Dacă ferestrele rămân descoperite sau deschise, radiatoarele vor funcționa inutil pentru a menține aceeași temperatură în interior.

Potrivit Agenției Franceze pentru Tranziție Ecologică, ferestrele sunt responsabile pentru 10-15% din pierderile de căldură dintr-o locuință, astfel că acoperirea lor pe timp de noapte cu obloane, jaluzele sau perdele groase poate face diferența în facturile lunare.

ENEA recomandă și alte măsuri zilnice pentru optimizarea consumului domestic:

setarea temperaturii la 19 grade Celsius, care este ideală pentru încălzirea casei fără exagerare

întreținerea regulată a boilerului și radiatoarelor

programarea orelor la care se pornește încălzirea

verificarea izolației termice.

Scutul termic de la apusul soarelui

Reducerea termostatului casei cu doar un grad poate economisi până la 7% din factura de încălzire, potrivit experților.

Alte sfaturi includ eliberarea radiatoarelor de obstacole care împiedică circulația aerului cald, izolarea pereților din spatele radiatorului cu panouri reflectorizante, etanșarea curenților de aer din jurul ușilor și ferestrelor, închiderea ușilor interioare între camerele utilizate și cele neutilizate, și profitarea de lumina naturală în timpul zilei pentru încălzirea pasivă a locuinței.

Specialiștii avertizează însă că etanșarea excesivă poate fi contraproductivă. Recomandă mai degrabă câteva minute de ventilație controlată zilnic pentru a preveni apariția mucegaiului sau a umidității excesive, menținând în același timp un aer sănătos în interior.