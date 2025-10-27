USR cere explicații pentru primele de milioane acordate la ANRE, ASF și ANCOM

Parlamentarii USR din Comisiile de buget-finanțe vor cere marți conducerilor Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) să explice criteriile și evaluările care au stat la baza acordării primelor și bonusurilor de zeci de milioane de lei din ultimii ani.

Totodată, USR solicită clarificări privind măsurile pe care șefii celor trei instituții le aplică în prezent pentru reducerea posturilor și a salariilor, așa cum prevede legea pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Conducerile ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte marți, de la ora 9.30, Comisiilor reunite de buget-finanțe, noile organigrame și grilele de salarizare din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate și cu 30% a celor din structurile de suport, precum și scăderea cu 30% a salariilor de bază și a indemnizațiilor.

Drăgoescu: „Românii au dreptul să știe cum se cheltuie banii publici”

„Este revoltător că, în timp ce România se afla în criză bugetară, instituții precum ANCOM sau ASF și-au acordat prime de milioane, în unele cazuri pentru aproape toți angajații, fără nicio justificare transparentă. Voi cere explicații clare: care au fost criteriile de evaluare și cum s-au acordat aceste prime. Și, mai ales, voi verifica atent ca măsurile pe care ei spun că le iau pentru implementarea Legii 145/2025 chiar vor duce la reducerea numărului de posturi și de salarii, pentru că, la prima vedere, pare să nu fie o reformă substanțială. Românii au dreptul să știe cum se cheltuie banii publici. Instituțiile autonome nu pot fi ocolite de reguli, iar transparența nu e opțională”, a spus Drăgoescu.

Prime de 61 de milioane la ASF și 3,7 milioane la ANCOM

Deputatul amintește că, potrivit interpelărilor oficiale adresate de USR celor trei instituții, ANCOM a plătit prime de 3,7 milioane de lei în doar doi ani (2022 și 2024), iar ASF a acordat 61 de milioane de lei în bonusuri în ultimii patru ani.

În cazul ANCOM, aproape toți angajații (632 din 669) au fost recompensați în 2024, „fără criterii clare de performanță”.

De asemenea, Guvernul a suspendat acordarea de bonusuri la ANRE, ANCOM și ASF pentru următorii trei ani, începând cu 2025, la propunerea USR.