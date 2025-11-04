USR susține că Primăria Sectorului 1 a plătit firmei Romprest mai mulți bani decât a cerut

Acest lucru a fost posibil, susține USR Sector 1, după ce, în iulie 2025, primarul George Tuță a majorat ilegal tarifele și frecvențele pentru prestațiile efectuate de Compania Romprest.

„Creșterea prețurilor s-a făcut artificial, în favoarea Companiei Romprest, și a fost votată de majoritatea din Consiliul Local. În toată această perioadă, iulie-octombrie 2025, milioane de euro s-au scurs către Compania Romprest în baza noilor tarife”, potrivit comunicatului de presă..

„Primarul George Tuță a plătit către Romprest mai mulți bani decât a cerut operatorul de salubritate! Asta nu mai e incompetență, e furt cu acte în regulă”, declară vicepreședintele USR Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Primăria Sectorului 1 a refăcut calculele pentru costurile de salubritate.

„Acum, chiar Primăria recunoaște că ajustarea e prea mare. Dar banii s-au dat… Iar, ca scenariul să fie complet, avocatul Romprest amenință din nou că va lăsa gunoiul pe străzi, exact ca în 2021, dacă tarifele nu rămân umflate. Andrei Chiliman și Dan Tudorache ar trebui să ia notițe: jaful din Sectorul 1 a intrat într-o nouă eră”, conchide Clotilde Armand