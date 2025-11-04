Replica viceprimarului Sectorului 1 la acuzațiile lui Armand: Afirmații politicianiste și panicarde

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, a reacționat la declarațiile fostului primar Clotilde Armand despre o presupusă criză iminentă a deșeurilor în sector, calificând afirmațiile drept „politicianiste și panicarde”.

„Salubrizarea provoacă din nou discuții politicianiste și panicarde, anunțând cu surle și trâmbițe iminența unei crize a deșeurilor în Sectorul 1. Iar acest discurs nu vine din întâmplare, ci din disperarea de a ascunde adevărata problemă”, afirmă viceprimarul Sectorului 1.

Hatmanu a subliniat că problemele actuale cu salubrizarea provin din mandatul trecut, iar gestionarea defectuoasă a acestora costă acum peste 234 milioane de lei. El a explicat că administrația actuală verifică constant fundamentele economice ale actelor administrative, reevaluând aplicarea parametrilor de ajustare a tarifelor de salubrizare, fără a reduce serviciile prestate.

„Nu facem economii tăind din pix”

„Nu facem economii tăind din pix operațiuni de salubrizare sau diminuând numărul de treceri săptămânale”, a precizat viceprimarul.

Recent, a fost modificată o hotărâre de consiliu prin înlocuirea indicelui de creștere a prețurilor pentru ramura apă-canal-salubrizare (1,18) cu indicele prețurilor de consum total (1,06), conform ordinelor ANRSC. El afirmă că sumele plătite în plus vor fi recuperate prin mecanisme legale, conform HCL nr. 304/31.10.2025.

Referitor la ridicarea deșeurilor, Hatmanu a asigurat că facturile curente către operatorul Romprest sunt plătite la zi, garantând continuitatea serviciului. Totodată, el a evidențiat datoriile lăsate de administrația precedentă: Sectorul 1 are de achitat 134 milioane lei restanțe, la care se adaugă dobânzi și penalități ce însumează alte aproximativ 200 milioane lei.

USR amenință că va sesiza autoritățile

USR Sector 1 va sesiza Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), Curtea de Conturi și DNA deoarece Primăria Sectorului 1 a plătit către Romprest, în perioada iulie-octombrie 2025, mai mulți bani decât a cerut operatorul de salubritate.

„Primarul George Tuță a plătit către Romprest mai mulți bani decât a cerut operatorul de salubritate! Asta nu mai e incompetență, e furt cu acte în regulă”, declară vicepreședintele USR Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1.