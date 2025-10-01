Vaccinarea împotriva HPV, o investiție în sănătate pe termen lung. Ce spune Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, amintește că începând de miercuri vaccinarea gratuită împotriva HPV este extinsă în România până la vârsta de 26 de ani pentru fete și băieți. Măsura reprezintă un pas important în prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate virusului.

„Vaccinarea împotriva HPV este esențială pentru prevenirea cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate acestui virus. Este o investiție în sănătate pe termen lung, oferind protecție eficientă”, a declarat Rafila.

Inițiativa a fost lansată în 2018 de Societățile Profesionale de Microbiologie, Epidemiologie și Medicină de Familie, iar în 2023 vaccinarea a fost compensată integral pentru tinerii până la 18 ani, iar parțial pentru femeile între 19 și 45 de ani. Extinderea actuală permite accesul gratuit la vaccin unui grup mai larg de tineri și continuă eforturile de creștere a accesului și încrederii în vaccinare.

Rafila a subliniat că România înregistrează cea mai mare incidență a cancerului de col uterin din Uniunea Europeană, cu peste 1.500 de victime anual în rândul femeilor, și că informarea corectă și comunicarea transparentă sunt esențiale pentru construirea încrederii în vaccin și aderența populației.