Nicușor Dan spune că are „o relație foarte bună” cu Partidul Social Democrat: „Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD”

Nicușor Dan a fost întrebat cum colaborează cu PSD după alegerea noii conduceri a partidului.

„Acum nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local în București. Dar din momentul în care PSD-ul a acceptat să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD-ul”, a spus președintele la România TV.

„Toate discuțiile pe care le avem sunt rezonabile”

Acesta a precizat că discuțiile cu social-democrații se desfășoară fără probleme.

„Toate discuțiile pe care le avem sunt absolut rezonabile. Cu domnul Grindeanu, evident, interacționez cel mai mult (…) Îi spun cum văd eu o anumită situație. Dumnealui îmi spune care este viziunea din perspectiva oamenilor pe care îi reprezintă. Cred că a fost foarte civilizată interacțiunea pe care am avut-o lunile astea”, a precizat șeful statului.

Întrebat dacă PSD s-a schimbat față de perioada în care se confrunta cu social-democrații ca primar general, Nicușor Dan a spus că și poziția lui e diferită: „Am schimbat și eu poziția. Nu mai sunt la București, sunt la nivel național”.

„Nu cred că cetățenii se așteaptă de la mine să mă cert cu PSD”

Președintele a adăugat că relația cu PSD nu este una conflictuală și că ambele părți își urmăresc mandatul primit de la alegători.

„Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Adică eu nu cred că cetățenii se așteaptă de la mine să mă cert cu PSD. Și nici nu cred că votanții PSD-ului se așteaptă de la domnul Grindeanu să se certe cu mine. Dimpotrivă, eu cred că fiecare dintre ei vrea ca noi să ducem înainte țara asta”, a subliniat președintele României.