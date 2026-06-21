Valeriu Stoica: „Dacă Guvernul trece cu voturile AUR, se oficializează alianța PSD-AUR”

Întrebat, la Digi 24, despre poziția PSD, Valeriu Stoica a explicat că alianța cu AUR de la moțiunea de cenzură a fost una conjuncturală. Fostul lider liberal a precizat că situația s-ar schimba radical dacă acea alianță s-ar repeta la votul de învestitură.

Stoica a spus că, dacă PSD ar da credit propriilor declarații, partidul nu ar accepta învestirea Guvernului Veștea cu voturile AUR.

În acest caz, Guvernul Veștea nu ar trece în Parlament.

Referitor la varianta opusă, Stoica a explicat ce s-ar întâmpla dacă PSD acceptă totuși voturile AUR. Din acel moment, alianța dintre cele două partide nu ar mai fi conjuncturală.

Fostul președinte PNL a precizat că s-ar oficializa, practic, o alianță politică între PSD și AUR în Parlament. Aceasta ar însemna o majoritate parlamentară formată din cele două partide.

Ce legătură vede Valeriu Stoica între președinte și voturile AUR

Întrebat despre relația dintre partidele implicate și Nicușor Dan, Stoica a amintit declarațiile recente ale președintelui. Acesta ar fi recunoscut că votarea moțiunii de cenzură a fost o eroare, dar a făcut-o abia ulterior.

Șeful statului a spus că formarea guvernului este responsabilitatea exclusivă a premierului desemnat. Stoica a contestat parțial această poziție.

Fostul lider liberal a explicat că premierul nominalizat poartă, totuși, amprenta președintelui care l-a numit. Potrivit acestuia, dacă guvernul va fi votat cu sprijinul AUR, responsabilitatea s-ar reflecta și asupra președintelui.

Stoica a subliniat că președintele are o răspundere proprie atunci când desemnează un prim-ministru. Aceasta este valabilă mai ales fără consultarea partidului propriu sau a celorlalte formațiuni politice.

Ce soluție propune Valeriu Stoica pentru deblocarea situației

Stoica a menționat propunerea lui Ilie Bolojan. Aceasta vizează relansarea consultărilor politice cu toate partidele implicate.

Pe baza acestor consultări, ar trebui adoptată una dintre cele două formule de guvernare minoritară. Prima variantă este un guvern minoritar PSD, iar a doua este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.

Oricare dintre formule ar trebui să se bazeze pe un acord politic de cel puțin șase luni.