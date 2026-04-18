Vicepremierul Oana Gheorghiu atacă dur PSD: nu este un episod izolat ci un modus operandi

Mesajul a fost publicat sâmbătă pe Facebook. Oana Gheorghiu susține că „s-a înșelat” atunci când a crezut că unii politicieni vor să facă lucruri bune pentru țara lor.

„Am venit în Guvern lăsând de-o parte orice prejudecată şi am lucrat cu toată lumea, indiferent de partidul de care aparțineau. Am crezut că oameni cu funcții înalte în stat, inclusiv unii care și-au făcut o carieră din a ocupa aceste funcții, au maturitatea să înțeleagă unde ne aflăm ca națiune și că, acum ori niciodată, trebuie să și facă ceva bun pentru țara asta. M-am înșelat”, a scris vicepremierul.

Oana Gheorghiu a prezentat un lung șir de explicații despre deciziile guvernului și despre relația între miniștrii de la diferite partide. Concluzia ei este că atacurile nu reprezintă un episod izolat.

„Ce am remarcat în aceste luni nu este un episod izolat, ci un tipar sau, mai bine zis, un modus operandi. În ședințele de guvern şi întâlnirile de lucru, niște politicieni propun, agrează, uneori chiar inițiază decizii, iar câteva ore mai târziu, fix aceeași politicieni care au inițiat apar în spațiul public să critice exact ceea ce ei înșiși au propus sau aprobat. Nu vorbesc aici despre diferențe de opinii, unde e firesc să existe nuanțe. Vorbesc despre aceeași decizie, același document, același vot, susținut în sala de ședință şi atacat mai apoi la televizor. Nu știu cum poți să trăiești în această duplicitate, însă ce este clar este că cei care plătesc prețul acestei contradicții sunt, din păcate, tot românii de bună credință, care își plătesc taxele și impozitele crezând că cineva acolo sus le vrea binele”, a mai scris Oana Gheorghiu.

Concluzia vicepremierului

Ea a anunțat că rămâne în tabăra lui Ilie Bolojan.

„Îi mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan pentru toată susținerea și le mulțumesc colegilor miniștri, secretarilor de stat și tuturor celor care au contribuit până acum la reforma companiilor de stat, cu diligență și profesionalism. România are un potențial uriaș. Cu o singură condiție: ca binele României să fie pus deasupra binelui partidului, iar cei care au produs și au administrat găurile negre din companiile de stat să fie, în sfârșit, trași la răspundere. Și de asta le e frică”, a precizat Oana Gheorghiu.

Poziția PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul său se află într-un moment decisiv și că va stabili luni, 20 aprilie, prin vot intern, direcția pe care o va urma în viitorul guvern al României.

Liderul social-democrat a explicat că procesul de consultare internă este unul necesar și a spus că decizia finală va fi luată după discuții extinse în partid. Totodată, Sorin Grindeanu a transmis că actuala situație politică nu mai poate continua în forma actuală, sugerând o posibilă schimbare majoră de direcție.