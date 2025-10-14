Vicepreședinte PNL speră ca retragerea lui Corlățean să deblocheze viața politică în România

„De prea multe ori politica se blochează în competiții interne și orgolii. Alteori, se eliberează de ele — și poate începe să facă treabă. Sper să fie cazul cu PSD după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia partidului”, a notat Muraru, marți pe Facebook.

Liberalul și-a arătat speranța ca în urma retragerii lui Titus Corlățean, Partidul Social Democrat ar putea să înceapă să funcționeze: „Fără bătălii de culise, poate că și partenerii noștri din coaliție vor găsi mai multă energie pentru ce contează cu adevărat: reformele de care România are nevoie acum, nu „după congres””.

Acesta a menționat că este „ridicol să fii dimineața la putere, la guvernare, iar seara în studiouri de televiziune să ataci partenerii de coaliție”.

Vicepreședintele PNL a reafirmat angajamentul său și al premierului Ilie Bolojan de a continua reformele în România, adăugând: „Sper că și PSD va înțelege că nu e suficient să aduci fețe noi în conducere dacă tot vechile reflexe blochează schimbarea. România are nevoie de o echipă care chiar crede în modernizare, nu doar o invocă în discursuri”.