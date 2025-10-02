Virgil Guran (PNL): Ilie Bolojan este ca un doctor care taie răul de la rădăcină. PSD trebuie să înteleagă ca măsurile sunt necesare

„Din păcate, în momentul de față, pică foarte mult pe noi, pe PNL, ce se întâmplă, dar sper ca oamenii să înțeleagă că am fost cei care ne-am asumat, iar Ilie Bolojan cred eu că este, nu știu, cunosc sfera politicului, nu cred că mai exista vreun politician care avea curajul să iasă în față, să ia măsuri și să meargă înainte, indiferent de ceea ce se vorbește, ce se întâmplă și să facă ceea ce trebuie făcut, ca un doctor care vine și taie efectiv răul de la rădăcină, chiar dacă va pierde în viitor, cu toate că eu cred că dacă lucrurile ies cum trebuie, oamenii o să înțeleagă și o să privească ca atare și pe Bolojan și PNL”, a spus joi Virgil Guran, la RFI.

La remarca realizatorului că un doctor mai întâi face analize și de-abia apoi taie și întrebat cum de Ilie Bolojan a început reformele cu măsuri dure care au afectat populația, iar acum când e vorba să strângă cureaua și statul, totul se blochează în coaliție, liderul PNL Dâmbovița a răspuns: „Eu sper că săptămâna viitoare se vor lua aceste măsuri și că va înțelege și PSD-ul că sunt măsuri necesare și din punct de vedere al diminuării deficitului, dar și ca imagine a coaliției și ca normalitate pentru oameni. Oamenii așteaptă să se ia măsuri și în sfera politicului și să fie măsurile la fel de prompte ca și cele care au fost luate și i-au afectat pe oameni în trecut”.

Coaliția a amânat pentru săptămâna viitoare decizia finală privind reforma administrației, după ce PSD a cerut ca reducerile din plan local să fie făcute la pachet cu cele de la centru.