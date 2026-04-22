Victor Ponta: Actuala majoritate ar putea depinde de „susțineri” din Parlament, în lipsa unei strategii clare

Victor Ponta susține că formarea unei majorități parlamentare ar putea depinde de atragerea unor parlamentari din alte formațiuni, în lipsa unei strategii politice clare.

În emisiunea lui Ionuț Cristache, fostul premier a evitat să confirme explicit scenariul unor „trădări” politice, însă a sugerat că partidele vor găsi „o susținere” pentru a-și asigura majoritatea.

„Își vor găsi o susținere”

„Eu văd că își vor găsi o susținere”, a declarat Ponta, întrebat despre posibilitatea ca actuala coaliție formată din PNL, USR, UDMR și grupul minorităților să nu atingă pragul de 50% în Parlament.

Întrebat dacă ar putea apărea un nou partid sau o construcție politică de tip „UNPR 2.0”, fostul premier a respins această variantă, lăsând însă deschisă ipoteza atragerii individuale de parlamentari.

„Nu știu pe cine controlează Robert Negoiță în Parlament”

Discuția a atins și tema influenței unor lideri locali asupra parlamentarilor.

Ionuț Cristache a invocat nume precum primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, sugerând existența unor parlamentari controlați politic, însă Ponta a fost deosebit de parcimonios în detalii și s-a ferit să ofere astfel de legături.

„Nu știu pe cine controlează Robert Negoiță în Parlament”, a spus acesta.

Victor Ponta a avertizat că, în absența unei direcții politice clare, astfel de reconfigurări ar putea deveni inevitabile.

„Dacă nu există o strategie clară, asta se va întâmpla”, a mai spus fostul premier.