Zi fără succes pentru Simion: A fost respinsă și moțiunea privind reforma companiilor de stat

Doua urne sunt aduse in timpul sedintei comune a Senatului si Camerei Deputatilor, desfasurata duminica, 7 septembrie 2025, la Palatul Parlamentului din Bucuresti, pentru dezbaterea si votul celor patru motiuni de cenzura depuse de AUR, S.O.S. Romania si POT, ca urmare a angajarii raspunderii Guvernului pe cinci proiecte de lege incluse in pachetul doi de reforma. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Plenul Parlamentului a respins duminică cea de-a doua moțiune de cenzură depusă de opoziție cu titlul „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietății statului”, după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma companiilor de stat.

Pentru adoptarea moțiunii au fost înregistrate 122 voturi, sub cele 233 necesare.

Au fost înregistrate 122 voturi, din care 121 pentru adoptarea moțiunii.

Prezența la ședința comună a celor două camere a fost de 378 de parlamentari.

Moțiunea depusă se numește „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietășii statului” și vizează proiectul privind restructurarea companiilor publice, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

AUR susține că aceste entități sunt gestionate în interesul străin și pentru a alimenta rețelele de clientelism politic.

Parlamentul României s-a întrunit duminică, la ora 13.00, pentru votul asupra celor patru moțiuni de cenzură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor. Parlamentarii AUR, POT și SOS au refuzat să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR, iar George Simion a cerut ca dezbaterile să aibă loc luni.

Între timp, parlamentarii AUR au decis să participe la votul pentru prima moțiune. După dezbaterea primei moțiuni de cenzură de duminică privind reforma din Sănătate, aceasta a picat. Opoziția a strâns doar 108 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare.