BMW X3 cu motor termic: ce trebuie să știi înainte să alegi

Dacă te gândești la un SUV de dimensiuni medii, BMW X3 este probabil printre modelele pe care le compari. Acest articol explică, pe scurt și fără termeni tehnici complicați, ce oferă versiunile cu motor termic (benzină sau diesel), pentru cine au sens și ce înseamnă să alegi un model din stoc, cu livrare imediată.

Pentru ce tip de călătorii este făcut

BMW X3 este un SUV de mărime medie. Este suficient de mic cât să nu te streseze în oraș sau la parcare și suficient de mare cât să încapă și bagajele. Portbagajul are peste 500 de litri, iar scaunele din spate se pot rabata când ai nevoie de mai mult spațiu.

Pentru multe familii și pentru cei care folosesc mașina atât în oraș, cât și pe drumuri lungi, e o dimensiune practică, fără compromisuri mari într-o parte sau alta.

Benzină sau diesel: cum alegi

Cele două tipuri de motor se potrivesc unor stiluri de condus diferite.

Benzină. Este alegerea potrivită dacă faci mai ales drumuri scurte sau medii, în oraș și în afara lui. Motoarele pe benzină răspund mai rapid la accelerare și sunt, de regulă, mai silențioase.

Este alegerea potrivită dacă faci mai ales drumuri scurte sau medii, în oraș și în afara lui. Motoarele pe benzină răspund mai rapid la accelerare și sunt, de regulă, mai silențioase. Diesel. Are sens dacă parcurgi mulți kilometri pe an, mai ales pe autostradă sau pe drumuri naționale. Consumul este mai mic pe distanțe lungi, așa că oprești mai rar la pompă.

Versiunile actuale folosesc un sistem mild hybrid, adică un mic motor electric care ajută motorul termic la pornire și la accelerare. Nu trebuie să îl încarci și nu schimbă felul în care alimentezi mașina, dar reduce puțin consumul.

Tracțiune integrală și condus pe iarnă

Multe versiuni de X3 au tracțiune integrală xDrive. Sistemul distribuie puterea între roțile din față și din spate, în funcție de aderență. În practică, mașina rămâne stabilă pe carosabil umed, pe zăpadă sau pe drumuri de munte. Pentru cei care locuiesc în zone cu ierni mai grele, este un criteriu important la alegere.

Ce găsești la bord

Interiorul este organizat simplu. Ai un ecran tactil central pentru navigație, muzică și setările mașinii, conectare wireless la telefon (Apple CarPlay și Android Auto) și sisteme de asistență, precum cruise control adaptiv și menținerea pe bandă. Diferă în funcție de nivelul de echipare ales, așa că merită verificat exact ce include fiecare versiune.

De ce contează stocul

Când comanzi o mașină configurată după preferințele tale, trebuie să aștepți producția și transportul. Timpul poate fi de câteva luni, în funcție de model și de dotări.

Dacă ai nevoie de mașină mai repede, poți alege un X3 din stoc. Mașina este deja produsă și se află la dealer, deci o poți vedea, o poți testa și, după ce rezolvi partea de finanțare și acte, o poți prelua în câteva zile.

La Automobile Bavaria există mai multe variante de BMW X3 cu motor termic în stoc, cu motorizări și echipări diferite. Beneficiul principal este flexibilitatea: poți prelua mașina atunci când ai nevoie de ea, fără să planifici cu luni înainte.

Ce să verifici înainte să decizi

Câteva lucruri simple te pot ajuta să alegi corect:

Cât conduci pe an. La un rulaj mare, dieselul poate fi mai avantajos. La un rulaj mic, benzina este de obicei suficientă.

La un rulaj mare, dieselul poate fi mai avantajos. La un rulaj mic, benzina este de obicei suficientă. Unde conduci cel mai des. Pentru oraș, contează dimensiunile și ușurința la parcare. Pentru drumuri lungi, contează confortul și consumul.

Pentru oraș, contează dimensiunile și ușurința la parcare. Pentru drumuri lungi, contează confortul și consumul. Ce dotări folosești cu adevărat. Nu toate opțiunile sunt necesare. Alege ce vei folosi zilnic, de exemplu scaune încălzite, camera de mers înapoi sau asistența la parcare.

Nu toate opțiunile sunt necesare. Alege ce vei folosi zilnic, de exemplu scaune încălzite, camera de mers înapoi sau asistența la parcare. Costul total. Pe lângă preț, ia în calcul consumul, asigurarea și întreținerea.

Un test drive te ajută mai mult decât orice listă de specificații, pentru că vezi dacă poziția la volan, spațiul și comportamentul mașinii ți se potrivesc.

Pe scurt

BMW X3 cu motor termic este o alegere practică pentru cei care vor un SUV de dimensiuni medii, folosit atât în oraș, cât și pe drumuri lungi. Dacă ai nevoie de mașină rapid, merită să verifici stocul disponibil înainte să plasezi o comandă. Poți compara variantele, programa un test drive și afla ce opțiuni de finanțare ți se potrivesc.