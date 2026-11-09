De la Creare Pariu la Bet Mentor: 5 funcții care au transformat pariurile sportive

Agențiile de pariuri online caută să vină mereu cu ceva inedit pentru jucători, astfel că diversitatea este la ea acasă în agenții și mai ales pe platformele online. Creare Pariu, Cashout, Bet Mentor sunt doar trei dintre funcțiile moderne, grație cărora jucătorii au posibilitatea să își personalizeze mai mult alegerile, să se închidă un pariu atunci când opțiunea este disponibilă ori să folosească Inteligența Artificială pentru a primi sugestii.

În acest articol, te invităm să descoperi 5 elemente care au condimentat experiența pariorilor în ultimii ani:

Creare Pariu Cashout Bet Mentor Plata anticipată Miza returnată la 0-0

Creare Pariu

Funcția Creare Pariu este una dintre cele mai interesante introduse în ultimii ani. Jucătorii mai vechi își aduc aminte că pe un bilet puteau selecta doar un singur eveniment dintr-un meci. Prin funcția Creare Pariu, jucătorii pot adăuga mai multe selecții dintr-un singur eveniment, atât înainte de startul partidei, cât și pe piețele de pariuri sportive live.

Mai mult decât atât, agenția de pariuri online MrBit (L1213854W001295 ONJN, 18+) a extins funcția Creare Pariu și pentru alte sporturi, nu doar la fotbal. Astfel, utilizatorii pot adăuga până la 6 evenimente dintr-un singur meci la baschet, fotbal american, baseball și hochei pe gheață.

În același timp, până pe 29 ianuarie, loialitatea jucătorilor MrBit este răsplătită în fiecare zi. În cadrul campaniei „Descoperă Puterea X” sunt programate 87 de extrageri zilnice, culminate cu 3 extrageri majore la finalul cărora vor fi acordate 3 mașini BMW (X3, X5 și X6). Campania „Descoperă Puterea X” de pe platforma de jocuri online Romania MrBit se adresează atât pariorilor, cât și jucătorilor de casino cu vârsta de minim 18 ani.

Cashout

Cashout este o funcție prin care jucătorii se pot retrage din pariurile pe care le-au plasat înainte de finalul evenimentelor. Acest lucru este posibil indiferent dacă echipa (sportivul) pe care au mizat se află în avantaj sau nu, atât timp cât opțiunea de Cashout este deschisă. Suma oferită prin Cash Out este actualizată în funcție de scor, minut și alți factori, astfel că în unele situații se poate închide un bilet cu profit, iar în altele pe minus.

Bet Mentor

Bet Mentor este o inovație marca MrBit, prin care utilizatorii pot primi sugestii de pariere pe anumite evenimente. Se folosește Inteligența Artificială, iar sugestiile sunt oferite aleatoriu, după ce jucătorul completează miza pe care dorește să o plaseze și selectează multiplicatorul de câștig. Mai departe, jucătorul decide dacă e mulțumit de sugestiile oferite sau dacă solicită altele.

Plată anticipată

Plata anticipată este o altă campanie interesantă derulată în mediul online. La început a fost folosită la fotbal, iar conceptul este ușor de înțeles: dacă echipa pe care s-a mizat conduce cu 2-0, pariul este declarat câștigător. Indiferent care va fi rezultatul final, pariul este plătit. Pe măsură ce această campanie a avut succes, ea a fost extinsă și la tenis, baschet și hochei.

La tenis, la turneele de Grand Slam masculin, dacă jucătorul pe care s-a mizat conduce cu 2-0, pariul e declarat câștigător. La baschet, acest lucru se întâmplă la NBA și Euroliga, dacă echipa pe care s-a mizat conduce cu 18 puncte. La hochei se iau în calcul pariurile Money Line din NHL, dacă echipa conduce cu 3 goluri.

Miza returnată la 0-0

O altă campanie apreciată este cea în care miza este returnată dacă scorul este 0-0. În calcul se iau pariurile pe scor corect, scor corect pauză/final, primul marcator, ultimul marcator și marcator oricând, pe evenimentele din campionate de top, inclusiv Superliga României.

Pariurile sportive sunt destinate în totalitate adulților, ca o formă de divertisment. Dacă ai această pasiune, asigură-te că o practici într-un mod responsabil.