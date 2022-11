Fabrica de Zahar Bod reia productia de zahar din culturile de sfecla de zahar din Romania

Astfel, prima intalnire cu fermierii va avea loc vineri, 04 noiembrie a.c., ora 10:00, la sediul fabricii din Bod, intalnire organizata in parteneriat cu Asociatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar Bod. Avand in vedere interesul constant maifestat de fermieri pentru a se relua productia de zahar la Bod, fabrica fiind una dintre cele mai reprezentative fabrici de zahar din tara, se asteapta ca la aceasta intalnire sa participle un numar mare de fermieri.

“Cu totii ne dorim sa fie repornita fabrica. Este lesne de inteles ca acest parteneriat este un castig atat pentru fermieri, pe de o parte pentru faptul ca cei care inca mai cultiva ar avea unde sa-si vanda productia iar pe de alta parte, cei care au renuntat sa cultive vor fi tentati sa reia aceasta activitate, cat si pentru noi ca tara, deoarece, la rafturi, vom gasi din nou zahar 100% romanesc. Speram ca impreuna cu actuala echipa de management a fabricii, pe care o vad implicata, sa contribuim la redresare pietei romanesti de zahar.”, Ioan Tatu- reprezentant Asociatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar Bod

La intalnirea de vineri sunt invitati sa participe toti fermierii interesati din regiunea Brasov-Covasna, dar si din alte regiuni limtrofe. Asa cum a afirmat in mai multe randuri, conducerea Best Achizitii este deschisa dialogului, colaborarii si identificarii unor solutii menite sa aduca |Fabrica de Zahar Bod la standarde inalte, care sa o plaseze in randul celor mai performante fabrici de profil.

In prezent, sectia de ambalare a fabricii este activa, un numar de 40 persoane fiind angajate in aceasta. De asemenea, produsul “Zahar Bod” se gaseste in rafturile unor magazine si lanturi de supermarket-uri din tara.

“Reiterez faptul ca depunem toate eforturile ca in Romania sa nu dispara traditia culturii sfeclei de zahar, mai ales ca in zona Brasov-Mures-Covasna terenul agricol este cel mai bun pentru o astfel de cultura. Totodata, avem speranta ca impreuna cu fermierii romani vom reusi ca in anul ce urmeaza sa repornim productia de zahar la Bod”, Mihaela Neagu- director general Best Achizitii S.R.L.