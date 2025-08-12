„Planul bate impulsul”. Cum explică Alexandru Chirilă momentul potrivit pentru achiziții mari la Pastila Fianciară by Mediafax

„Achizițiile mari se fac prin bugetare foarte clară și un plan și o execuție perfecte. Fără ele nu fac achiziții mari, pentru că altfel duc la greșeli fatale și faliment personal”, a explicat Chirilă în noul episod Pastila Financiară.

El a amintit cazuri de sportivi de performanță care, deși au câștigat milioane, au ajuns în faliment după ce au risipit banii și nu au investit pentru a genera venituri pasive: „Au fost nevoiți să vândă case și terenuri doar pentru a-și păstra un nivel de trai pe care nu și-l mai permiteau”.

Pentru bunurile mai mici, precum electrocasnicele sau echipamentele electronice, Chirilă recomandă fie apelarea la fondul de urgență dacă acestea se defectează, fie înlocuirea lor doar atunci când veniturile pasive pot acoperi costul. „Dacă veniturile mele pasive pot acoperi acea investiție pe termen scurt sau mediu, atunci fac achiziția. Pe termen lung, ea devine periculoasă”, a avertizat acesta.

Mesajul final: deciziile de cumpărare trebuie să fie ghidate de planificare și nu de impuls, pentru a evita capcana cheltuielilor care subminează stabilitatea financiară.